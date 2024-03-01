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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

حلمي بكر..ابن حدائق القبة اكشفته وردة وعانى من المرض في أيامه الأخيرة

صدى البلد

أعلنت نقابة المهن الموسيقية وفاة الموسيقار حلمي بكر بعد صراع مع المرض عن عمر يناهز 86 عاما.

 

حلمي بكر لحّن حوالي 1500 لحن لكبار المطربين العرب مثل ليلى مراد ووردة الجزائرية ونجاة الصغيرة ومحمد الحلو وعلي الحجار ومدحت صالح، كما قدم نحو 48 مسرحية غنائية أشهرها: «سيدتي الجميلة» و«حواديت» و«موسيقى في الحي الشرقي»، واكتشف العديد من المواهب الصوتية المصرية، ولحّن الكثير من الأغاني الناجحة.من أشهرها الحلم العربي

ميلاد حلمي بكر

ولد حلمي عيد محمد بكر في حي حدائق القبة بمدينة القاهرة، لأب عاشق للفن ويجيد العزف على آلة الناي، لذلك قام جده الأكبر عمدة إحدى القرى بطرده من القرية فحضر إلى القاهرة ومارس بعض الأعمال الحرة. بدأ حياته المهنية عقب تخرجه في المعهد العالي للموسيقى العربية كمدرس للموسيقى العربية بإحدى المدارس الحكومية، إلا أنه استقال منها بسبب الروتين.

وفاة الموسيقار حلمي بكر عن عمر يناهز 86 عاما

نقل حلمي بكر إلى المستشفى بعد تدهور حالته الصحية

 التحق بالقوات المسلحة لقضاء المدة العسكرية المحددة له، أثناء وجوده بالجيش حضرت الفنانة وردة الجزائرية لإحياء حفل غنائي للقوات المسلحة، وكان بكر مشهوراً في كتيبته العسكرية بعشقه للموسيقى، وعندما استمعت وردة إلى بعض ألحانه أعجبت بها كثيراً.

 

 وقررت تقديمه إلى محمد حسن الشجاعي مدير الإذاعة المصرية آنذاك، قام حلمي بكر بتلحين أغنية «كل عام وأنتم بخير» التي أعطاها له الشجاعي، وسُجلت هذه الأغنية في الإذاعة بصوت المطرب عبد اللطيف التلباني حيث حققت نجاحاً كبيراً.

 

قام بعد ذلك بتلحين أغنية «لا يا عيوني» للمطرب ماهر العطار، ومن وقتها لمع اسم حلمي بكر كملحن وتوالت عليه العديد من الأعمال الفنية.

 

رصيد حلمي بكر 

بلغ الرصيد الفني لحلمي بكر حوالي 1500 لحن موسيقى مع كبار المطربين والمطربات في العالم العربي أمثال ليلى مراد ووردة الجزائرية ونجاة الصغيرة ومحمد الحلو وعلي الحجار ومدحت صالح، كما قدّم نحو 48 مسرحية غنائية أشهرها: «سيدتي الجميلة» و«حواديت» و«موسيقى في الحي الشرقي»، واكتشف العديد من المواهب الصوتية المصرية ولحّن الكثير من الأغاني الناجحة.

زيجات حلمي بكر

تزوج حلمي بكر من تسع زوجات جاء في مقدمتهن الفنانة المعتزلة سهير رمزي وعلية التونسية يليهن «راندا» ابنة خالة الفنانة السورية أصالة و«شاهيناز» شقيقة الفنانة شويكار. وهو متزوج حالياً من السيدة «نارمن».

ايامه الاخيرة

نقل الموسيقار حلمي بكر لأحد المستشفيات بمحافظة الشرقية بعد تدهور حالته الصحية، كما أكد مصدر مقرب من حلمي بكر.

وكان قد فوض هشام حلمي بكر المستشار مرتضى منصور، بتوكيل عام في مقر القنصلية العامة لجمهورية مصر العربية بهيوستن للقضايا، بعد أيام من أزمة اختفاء والده، واتهامه بأن زوجته سماح القرشي مختطفاه في أحد قرى مصر.

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