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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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العشائر الفلسطينية تشكر مصر على جهودها في إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة

المساعدات
المساعدات

أفادت فضائية القاهرة الإخبارية، أن العشائر الفلسطينية وجهت الشكر للدولة المصرية على جهودها في إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

قالت العشائر الفلسطينية: الدولة المصرية منذ بداية العدوان على غزة في 7 أكتوبر لم تأل جهدا في سبيل توفير المساعدات والمواد الطبية والإغاثية بكل الطرق.

أضافت العشائر الفلسطينية تثمن جهود الهلال الأحمر المصري لتوفير وتنظيم إدخال المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني، مؤكده أن مصر فتحت أبوابها أمام مرور المساعدات الإنسانية والإغاثية لأهالي غزة.

أشارت العشائر الفلسطينية: مصر قدمت نحو 80% من المساعدات للفلسطينيين في غزة وأقامت عددا من المخيمات لإيواء النازحين وأنشأت مستشفيات ميدانية.

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