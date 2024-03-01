حسن أبو الروس: سأتبرع بأرباح أغنية " حرة يافلسطين " لأهل غزة

قال الفنان حسن ابو الروس تعقيبا على اطلاقه لاغنية " حرة يافلسطين " ، إن الاغنية بمثابة مشروع لاخواننا بفلسطين ، متابعا :" ارباحه كلها هلمها واقدمها مساعدات لأهل فلسطين ".

وتابع الفنان حسن ابو الروس ، خلال مكالمة هاتفية لبرنامج " التاسعة " على فضائية " القناة الاولى " ، أن بداية الاغنية مقتبسه من اغنية ل " شعبان عبد الرحيم " ، مردفا :" بحب كل اغاني شعبان عبد الرحيم لان كلها واضحة وصادقة".

وأكمل :" بحب شعبان عبد الرحيم وسمير غانم واحمد زكي ده بعد ابويا وامي ".

وأشار :" قضية فلسطين عمرها مهتكون تريند لفترة وخلاص وحبيت انزلها اول ما الناس انشغلت عن القضية ".