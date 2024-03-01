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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

حسن أبو الروس: سأتبرع بأرباح أغنية " حرة يافلسطين " لأهل غزة

حسن ابو الروس
حسن ابو الروس

قال الفنان حسن ابو الروس تعقيبا على اطلاقه لاغنية " حرة يافلسطين " ، إن الاغنية بمثابة مشروع لاخواننا بفلسطين ، متابعا :" ارباحه كلها هلمها واقدمها مساعدات لأهل فلسطين ".

وتابع الفنان حسن ابو الروس ، خلال مكالمة هاتفية لبرنامج " التاسعة " على فضائية " القناة الاولى " ، أن بداية الاغنية مقتبسه من اغنية ل " شعبان عبد الرحيم " ، مردفا :" بحب كل اغاني شعبان عبد الرحيم لان كلها واضحة وصادقة".

وأكمل :" بحب شعبان عبد الرحيم وسمير غانم واحمد زكي ده بعد ابويا وامي ".

وأشار :" قضية فلسطين عمرها مهتكون تريند لفترة وخلاص وحبيت انزلها اول ما الناس انشغلت عن القضية ".

أبو الروس الفنان حسن أبو الروس برنامج التاسعة حسن أبو الروس شعبان عبد الرحيم فلسطين توك شو

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