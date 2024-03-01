البيت الأبيض يكشف عن اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة لمدة 6 أسابيع.. تفاصيل

قال جون كيربي، المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، خلال مؤتمر صحفي اليوم الجمعة إن "اتفاقًا يؤدي إلى وقف إطلاق النار لمدة ستة أسابيع مطروح حاليًا على الطاولة".

أضاف كيربي: "من السابق لأوانه معرفة ما إذا كان حادث الأمس سيؤثر على المحادثات"، في إشارة إلى مذبحة شارع الرشيد في شمال غزة، والتي استشهد وأصيب فيها نحو ألف فلسطيني كانوا ينتظرون المساعدات الإنسانية، بحسب ما أوردته صحيفة تايمز أوف إسرائيل.

أشار كيربي أنه: "مع توقف القتال، ستكون المساعدات قادرة على التدفق بحرية أكبر وعلى مستوى متزايد، ويمكن إطلاق سراح الرهائن - بدءاً بالنساء والمسنين والجرحى - على مراحل".