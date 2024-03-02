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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

مهاجم الأهلي في خطر| ماذا طلب كولر.. وهذا موقف وسام أبو علي

وسام ابو علي
وسام ابو علي

وجه السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ضربة موجعة إلى وسام أبو علي مهاجم القلعة الحمراء وذلك رغم البداية الجيدة للمحترف الفلسطيني.

وسام ابو علي 

وسام أبو علي مهاجم الأهلي

تقدم المدير الفني بطلب لمجلس إدارة النادي الأهلي، للتحرك من الآن للتفكير في ضم صفقة جديدة في خط الهجوم خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

لماذا يرفض كولر وسام أبو علي

ويرفض مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي، الاكتفاء بتواجد وسام أبو علي فقط، حيث يرغب في توفير بديل بنفس المواصفات من حيث القوة البدنية والسرعة في ظل التحديات الكبيرة للفريق الأحمر على مدار الموسم.

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ويبحث جهاز الكرة في صفوف النادي الأهلي، عن تقديم العديد من السير الذاتية للمدير الفني مارسيل كولر في الفترة المقبلة، وذلك من أجل اختيار مهاجم مميز.

وسام أبو علي وعلاقته بـ كولر

وسام أبو علي كان قد تألق بشكل مميز مع النادي الأهلي، في مواجهة بلدية المحلة وتمكن من تسجيل هدف، كما سجل هدف آخر من ضربة جزاء حصل عليها إمام عاشور.

وسام ابو علي 

ويخطط السويسري مارسيل كولر على مدار المرحلة المقبلة في خطوة تواجد وسام أبو علي في التشكيل الأساسي، على أن يجلس موديست ومحمود كهربا على دكة البدلاء.

أبو علي كان قد انتقل إلى صفوف النادي الأهلي في فترة الانتقالات الشتوية الماضية في صفقة وصلت قيمتها من الناحية المالية إلى 2 مليون دولار.

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