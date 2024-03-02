بايدن: نأمل في التوصل لوقف النار في غزة بحلول رمضان

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، الجمعة، إنه يأمل في "التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة بحلول شهر رمضان"، ولكنه أشار إلى "عدم الاقتراب من تحقيق هذا الهدف بعد".

وأضاف بايدن للصحفيين في البيت الأبيض، عقب الإعلان عن إنزال مساعدات إلى غزة في الأيام المقبل عبر الجو: "لا نعلم على نحو مؤكد متى سيتم إنزال أول دفعة من هذه المساعدات".

وبخصوص المجزرة التي تسبب فيها الجيش الإسرائيلي، الخميس، في شمال غزة، قال بايدن إن "إسرائيل ستحقق في ملابسات هذه الواقعة".

وذكر منسق الاتصالات الاستراتيجية في البيت الأبيض جون كيربي أنه "سيكون هناك أكثر من عملية إنزال جوي أميركية للمساعدات لغزة"، مشيراً إلى أن أولى المساعدات ستكون مواداً غذائية.

وأشار كيربي إلى أن المسؤولين الأميركيين تحدثوا مع نظرائهم الإسرائيليين بشأن الإنزال الجوي للمساعدات، مؤكداً أن الولايات المتحدة "ستضاعف الجهود لفتح ممر بحري للمساعدات إلى غزة".

وأضاف كيربي أن "إسرائيل تؤيد الخطة الأميركية لإنزال جوي لمواد غذائية وإمدادات على قطاع غزة في الأيام المقبلة"، وتابع: "لقد جرب الإسرائيليون بأنفسهم عمليات الإنزال الجوي وهم يدعمون جهودنا للقيام بهذا".