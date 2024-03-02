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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

وانت فى بيتك.. طريقة الاستعلام عن مخالفات السيارة من الإنترنت

صدى البلد

يقدم موقع “صدى البلد” خدمة لقرائه لمعرفة طريقة الاستعلام عن مخالفات المرور برقم السيارة وطريقة سدادها عبر وسائل الدفع المتاحة. 

رابط الاستعلام عن مخالفات السيارات

توفر النيابة العامة عبر على بوابة الحكومة المصرية خدمة للمواطنين للاستعلام عن مخالفات المرور برقم السيارة وسدادها أو التظلم عليها، من خلال الرابط التالي https://bit.ly/3aPtbnW

 

الاستعلام عن المخالفات برقم السيارة

يمكنك الاستعلام عن مخالفات المرور من خلال عدة خطوات وهى:

1 -  الدخول إلى موقع النيابة العامة لخدمات المرور عبر الرابط التالي https://bit.ly/3aPtbnW.

 

2 -  اختر أيقونة الاستعلامات.

3 - حدد نوع الاستعلام عن مخالفات المرور سواء كانت رخص المركبات أو مخالفات رخص القيادة.

4 - اضغط على أيقونة الاستعلام عن مخالفات المرور برقم اللوحة.

5 - اكتب بيانات لوحة السيارة سواء حروف وأرقام أو أرقام فقط.

6 - اضغط على أيقونة إجمالي المخالفات.

طرق دفع مخالفات السيارة اونلاين

ولدفع مخالفات المرور عليك الدخول خلال موقع النيابة العامة على بوابة الحكومة المصرية، ثم الدخول على خدمات نيابة المرور، ثم اختيار الدفع والاختيار بين الدفع إلكترونيا أو عند الاستلام.

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