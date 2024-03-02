حسين لبيب يكشف سبب إعادة اسم حلمى زامورا لـ استاد الزمالك

نشر الإعلامي مينا ماهر تصريحات حسين لبيب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك بشأن إعادة اسم حلمي زامورا لـ استاد النادى عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك

وقال كابتن ‏حسين لبيب عبر قناة الزمالك : إعادة اسم حلمي زامورا لاستاد النادي، للمحافظة على معايير الزمالك وتاريخه ورموزه.

ويعقد البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مؤتمراً صحفيا في الثامنة مساء غد السبت باستاد القاهرة، قبل لقاء سوار الغيني المقرر له يوم الأحد المقبل في الجولة السادسة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويُعقد المؤتمر الصحفي للمدير الفني لفريق سوار الغيني في الثامنة والنصف مساء الغد للحديث عن مواجهة الزمالك المرتقبة.

ومن المقرر أن يخوض فريق الزمالك مرانه الختامي في السابعة مساء الغد على ستاد القاهرة، في حين سيخوض فريق سوار الغيني تدريبه الأساسي في التاسعة مساءً .

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك صدارة مجموعته في بطولة كأس الكونفدرالية برصيد 13 نقاط من 4 انتصارات وتعادل، وحسم تاهله لدور الثمانية للبطولة.