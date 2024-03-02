عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

حسين لبيب يكشف سبب إعادة اسم حلمى زامورا لـ استاد الزمالك

حسين لبيب
حسين لبيب

نشر الإعلامي مينا ماهر تصريحات حسين لبيب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك  بشأن إعادة اسم حلمي زامورا لـ استاد النادى عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك 

وقال كابتن ‏حسين لبيب عبر قناة الزمالك : إعادة اسم حلمي زامورا لاستاد النادي، للمحافظة على معايير الزمالك وتاريخه ورموزه.

ويعقد البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مؤتمراً صحفيا في الثامنة مساء غد السبت باستاد القاهرة، قبل لقاء سوار الغيني المقرر له يوم الأحد المقبل في الجولة السادسة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويُعقد المؤتمر الصحفي للمدير الفني لفريق سوار الغيني في الثامنة والنصف مساء الغد للحديث عن مواجهة الزمالك المرتقبة.

ومن المقرر أن يخوض فريق الزمالك مرانه الختامي في السابعة مساء الغد على ستاد القاهرة، في حين سيخوض فريق سوار الغيني تدريبه الأساسي في التاسعة مساءً .

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك صدارة مجموعته في بطولة كأس الكونفدرالية برصيد 13 نقاط من 4 انتصارات وتعادل، وحسم تاهله لدور الثمانية للبطولة.

تصريحات حسين لبيب نادي الزمالك ملعب حلمي زامور ستاد حلمي زامور الزمالك حسين لبيب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انخفاض جديد.. أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت بالأسواق

تراجع كبير|أسعار الذهب تخالف التوقعات.. ومفاجأة في عيار 21 الآن

بعد هبوط الأعلاف.. مفاجأة فى أسعار اللحوم اليوم السبت

ربنا ينتقم منهم.. مصطفى كامل يبكي على الهواء بسبب مأساة حلمي بكر

بعد وصول دولارات رأس الحكمة .. الوزراء ينشر أسعار الأخضر والذهب

عودة التقلبات الجوية.. الأرصاد تحذر من انخفاض في درجات الحرارة

قرار الحكومة بتدوين الأسعار على 7 سلع استراتيجية.. متحدث الوزراء يفجر مفاجأة

كلام كبير.. سيد عبد الحفيظ يعلق على عودة رمضان صبحي لـ الأهلي

ترشيحاتنا

بعد هبوط الأعلاف.. مفاجأة فى أسعار اللحوم اليوم السبت

بعد تصديق السيسي | مكافأة إضافية عن امتحانات النقل للعاملين بالتعليم والأزهر

حسين لبيب يكشف سبب إعادة اسم حلمى زامورا لـ استاد الزمالك

أخبار التكنولوجيا|خبير: الغباء يشكل تهديدًا أكبر من الذكاء الاصطناعي.. ميتا تقرر إلغاء خدمة الأخبار في هذه الدول

سعر الريال السعودي رسميا في البنوك اليوم

صدمة جديدة للمتلاعبين بأسعار الذهب


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فستان مكشوف.. هيفاء وهبي تشعل السوشيال ميديا بأحدث جلسة تصوير

كبروا أوي.. أبطال العشق الممنوع بعد 16 سنة من عرض المسلسل

إلغاء رحلة طيران وإنزال الركاب من مطار كيجالي.. ماذا حدث؟

فيديو يشغل السوشيال ميديا.. شخص يطعن المصلين بالأردن|شاهد

فيديو

عبد الله السعيد يثير الجدل بين جمهور الزمالك.. ما السبب؟

ماذا قال الموسيقار حلمي بكر قبل وفاته بساعات؟

رسميا.. بدء تطبيق زيادة الإيجار القديم (اعرف التفاصيل)

رسالتها الأخيرة مؤثرة.. ماذا حدث مع طالبة العريش قبل وفاتها؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مي حمدي

مي حمدي تكتب: كل الخير

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: مفاوضات غزة.. بين التقدم النسبي والتعثر!

النائب أشرف أمين

النائب أشرف أمين يكتب: قراءة متأنية في الصراع العربي الإسرائيلي

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: التواصل الثقافى مع تركيا

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: البابطين ومد جسور السلام العادل

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : دراما رمضان.. والجودة

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: منتجات الألبان وشهر رمضان

رولا صبحي

رولا صبحي تكتب: التمكين.. أداة الدولة الحديثة لتحقيق الديمقراطية للشباب

اﻟﻤﺰﻳﺪ