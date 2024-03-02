التصديرى للحاصلات الزراعية يزف بشرى عن إنجاز عالمي لمصر

كشف المهندس محمد خليل، رئيس لجنة الموالح بالمجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، عن مصر الدولة رقم واحد فى العالم في إنتاج البرتقال وتصديره، مشيرًا إلى أن أنواع الماندرين تشهد أصناف جديدة بدون بذر وعلى مستوى عالى من الجودة.



وتابع رئيس لجنة الموالح بالمجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل يوم"، الذى يقدمه الإعلامى خالد أبو بكر، على قناة on، أن البرتقال المصرى يغزو أسبانيا وحققنا 2 مليون طن من صادرات الموالح منها حوالى 80% من البرتقال وصدرنا 100% عن الموسم السابق.



ولفت المهندس محمد خليل، رئيس لجنة الموالح بالمجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، إلى أن السياسة الزراعية كانت السبب فى تصدر الدولة للتصدير على العالم فى البرتقال، فضلا عن زيادة الأراضي الزراعية التى يزرع فيها البرتقال، وقيام الحجر المصرى بفتح أسواق جديدة، كما صدرنا للسوق اليابانى وفتحنا أسواق جديدة فى الفلبين، فضلا عن أن منطقة شرق آسيا أصبحت تنجذب للبرتقال المصرى لجودته، و70% من الإستهلاك الآسيوى للبرتقال المصري.