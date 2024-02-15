مدير محطة: نصدر موالح لـ 60 دولة بما فيها الاتحاد الأوروبي

قال عبد الباسط خليفة مدير عام إحدى محطات تصدير الموالح بمحافظة البحيرة إن خطوط الإنتاج بالمحطة مستوردة من الخارج وتعمل عن طريق الكمبيوتر.

وأضاف عبد الباسط خليفة خلال حوار مع برنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر قناة “الحياة” ان البرتقال المصري يحظى بطلب كبير من مختلف دول العالم لافتا الى انه يتم تصوير ثمرة الفاكهة الواحدة التي تدخل المحط 160 صورة ويتم فرز الثمرات حسب الحجم والوزن.

وتابع مدير محطة تصدير الموالح: خط الانتاج الواحد يحتاج الى 400 عامل و200 إدارى.

60 دولة

واوضح عبد الباسط خليفة انه يتم التصدير لاكثر من 60 دولة عالميا بما فيها دول الاتحاد الاوروبي كاملة.

ولفت الى ان موسم الموالح يبدا في شهر 12 وينتهي في شهر 7 اضافة الى بعض الفاكهة الأخرى التي تظهر في شهر 5 مثل العنب والفراولة.