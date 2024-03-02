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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

تتجاوز الـ 100 .. كم عدد الأهرامات المصرية؟.. الإجابة ستذهلك

أهرامات
أهرامات

تقدم مصر القديمة العديد من المعجزات التي تثير إعجاب العالم، ومن بين هذه المعجزات تبرز أهرامات الجيزة، وأبرزها هرم خوفو العظيم، الذي يعتبر آخر عجائب الدنيا السبع القديمة المحافظ على حالته حتى اليوم، وعلى الرغم من وجود العديد من هذه الهياكل المذهلة في جميع أنحاء مصر، إلا أنه من الصعب تحديد عددها بالضبط.

كم عدد الأهرامات المصرية ؟

بحسب  مجلة "لايف ساينس" العلمية، تمت مناقشة هذا السؤال مع عدد من العلماء والمختصين في المجال. وتبين أن الإجابة على هذا السؤال معقدة. فالعلماء ليسوا متفقين على ما يعتبره هرمًا مصريًا أو لا.

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من المشكلات التي تواجه هذا السؤال هو ما إذا كان يجب احتساب الأهرامات الصغيرة بجوار الأهرامات الكبيرة، والتي تعرف أحيانًا بـ "أهرامات الملكات".

على سبيل المثال، هناك ما لا يقل عن ثمانية أهرامات صغيرة بجوار أهرامات خوفو وخفرع ومنقرع في الجيزة. ويطلق عليها العلماء اليوم "الأهرامات الثانوية".

هناك أيضًا تحديات أخرى في عملية العد، حيث أن بعض الأهرامات لم يتم الانتهاء من بنائها بالكامل، وفي بعض الحالات توقف بناء الأهرامات بعد فترة قصيرة من بدئه، مما يثير تساؤلًا حول ما إذا كان يجب احتساب هذه الأهرامات التي لم يتم الانتهاء منها بشكل كامل.

العدد الحقيقي للأهرامات المصرية

على الرغم من التحديات الموجودة، يعتقد بعض العلماء أن العدد المشار إليه في موسوعة ويكيبيديا، والذي يبلغ 118 هرمًا، قد يكون قريبًا من الصواب. ويشير العلماء إلى أن العديد من الأهرامات الأخرى تكون أصغر حجمًا وتعود للأفراد الخاصة بدلاً من الفراعنة.

ويمكن أن يكون هناك عدد أكبر من الأهرامات من الممكن أن تكون قد تلفت تمامًا أو لم يتم اكتشافها حتى الآن.

ويصف الخبراء الأهرامات المصرية باعتبارها إحدى أعظم المعجزات الهندسية والثقافية في التاريخ البشري. تقع هذه المجموعة الهائلة من المباني الضخمة في صحراء الجيزة بالقرب من القاهرة، وتمثل تحفة فريدة من نوعها تعكس تقدم الحضارة المصرية القديمة.

الأهرامات الثلاثة

تُعد الأهرامات الثلاثة الرئيسية - هرم خوفو، وهرم خفرع، وهرم منقرع - من أبرز الهياكل المعمارية في العالم، وقد استغرق بناء كل هرم عشرات السنين وعمل عليها آلاف الحرفيين والفنيين.

تتميز الأهرامات بضخامتها الهائلة وتصميمها المتقن، حيث تم بناؤها من الحجارة الضخمة ورصفت بدقة لتشكل هياكل ذات شكل هندسي مثالي. تعتبر هذه الأهرامات مقابر للفراعنة القدماء، وكان يعتقد أنها ستساعدهم على الحصول على الحياة الأبدية في الحياة الآخرة.

عدد الأهرامات المصرية ليس قليلاً. وعلى الرغم من أن الأهرامات الثلاثة الرئيسية هي الأكثر شهرة وتتلقى أكبر قدر من الاهتمام العالمي، إلا أن الأهرامات الأخرى تمثل تحف فنية لا تقل أهمية وتعكس تطور العمارة المصرية عبر العصور.

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