عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الذهب يرتفع عالميا لأعلى مستوى في شهرين مسجلاً مكاسب أسبوعية

صدى البلد

ارتفعت أسعار الذهب لأعلى مستوى في شهرين، وسجلت المكاسب الأسبوعية الثانية على التوالي، بعدما عززت بيانات اقتصادية آميركية آمال المستثمرين في أن يبدأ الفدرالي خفض الفائدة بحلول يونيو .

وعند التسوية، ارتفعت العقود الآجلة للذهب بنحو 2% إلى 2095.7 دولار للأونصة.

وتراجع العائد على سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات، والدولار الأميركي بعد البيانات، مما جعل الذهب أكثر جذباً لحائزي العملات الأخرى.

وأظهرت البيانات الاقتصادية أن النشاط الصناعي الأميركي تراجع في فبراير شباط، كما أظهرت بيانات منفصلة تباطؤ مؤشر التضخم المفضل للفدرالي عند أقل مستوى في حوالي 3 سنوات.

 

وقال رئيس استراتيجية السلع لدى TD Securities بارت ملك، إن الذهب شهد بعض الارتفاع إذ أن السوق مقتنع بأن الفدرالي سيتجه لتيسير السياسة النقدية بحلول منتصف هذا العام، بما يخفض تكلفة الفرصة البديلة بالنسبة للذهب.

وأضاف: خلال فترة من 3 إلى 4 أشهر، ستسجل الأسعار مستويات قياسية إذا تم الكشف عن بيانات اقتصادية ضعيفة، وأصبح الفدرالي الأميركي مقتنعاً بأنه مستعد لخفض الفائدة. كما تدعم المشتريات القوية من البنوك المركزية السوق حالياً.

أسعار الذهب العقود الآجلة للذهب سندات الخزانة الأميركية مؤشر التضخم المفضل للفدرالي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد هبوط الأعلاف.. مفاجأة فى أسعار اللحوم اليوم السبت

انخفاض جديد.. أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت بالأسواق

تراجع كبير|أسعار الذهب تخالف التوقعات.. ومفاجأة في عيار 21 الآن

انخفاض كبير لأول مرة|ضربة جديدة للدولار في السوق السوداء.. وهذا ثمنه رسمياً الآن

ربنا ينتقم منهم.. مصطفى كامل يبكي على الهواء بسبب مأساة حلمي بكر

زوجته رافضة.. شقيق حلمي بكر يصرخ على الهواء بسبب تصريح الدفن

كلام كبير.. سيد عبد الحفيظ يعلق على عودة رمضان صبحي لـ الأهلي

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري

ترشيحاتنا

بالكلابشات.. وصول قيادات وزارة التموين المتهمين بالرشوة إلى محكمة جنايات القاهرة

وفد إسرائيلي يصل للقاهرة لإجراء مفاوضات لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الأسرى

بعد احتجاز جثمان حلمي بكر في الكمين.. تصريح ناري من مصطفى كامل

يورجن كلوب يوجه صدمة لـ محمد صلاح بشأن المشاركة أمام نوتنجهام

6000 جنيه في الطن.. أسعار الحديد تثير الجدل وتحرك برلماني عاجل

حقيقة تسديد غرامة كهربا على دفعتين.. المستشار القانوني للزماك يوضح


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تصرفت كالبطلة.. فيديو مروع يظهر إنقاذ سائقة من الموت المحقق في أمريكا

الكون يهاجم نفسه.. تفاصيل صادمة عن تأثير الإشعاع فوق البنفسجي في الفضاء

ابنة عمرو دياب بملابس ملفتة في أحدث ظهور | شاهد

بعد أزمة فستان خطوبتها| شاهد خطيبة مسلم تخطف الأنظار بهذه الإطلالة

فيديو

استغل 100 وفتاة وثقت مقطعا له|تفاصيل جديدة في أكبر قضية استغلال قاصرات أجنبيات

الأكبر في العالم.. سيدة تدخل موسوعة جينيس للأرقام القياسية بسبب لسانها

مقالب جديدة ومفاجآت مُثيرة.. فكرة برنامج “رامز قفل اللعبة” فى رمضان 2024

عبد الله السعيد يثير الجدل بين جمهور الزمالك.. ما السبب؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مي حمدي

مي حمدي تكتب: كل الخير

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: مفاوضات غزة.. بين التقدم النسبي والتعثر!

النائب أشرف أمين

النائب أشرف أمين يكتب: قراءة متأنية في الصراع العربي الإسرائيلي

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: التواصل الثقافى مع تركيا

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: البابطين ومد جسور السلام العادل

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : دراما رمضان.. والجودة

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: منتجات الألبان وشهر رمضان

رولا صبحي

رولا صبحي تكتب: التمكين.. أداة الدولة الحديثة لتحقيق الديمقراطية للشباب

اﻟﻤﺰﻳﺪ