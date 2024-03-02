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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

لن تصدقي| استخدام الصابون بهذه الطريقة يمنحك حواجب كثيفة

استخدام الصابون بهذه
استخدام الصابون بهذه الطريقة يمنحك حواجب كثيفة

يمكن للحواجب الكثيفة والمُعتنى بها جيدًا أن تعزز مظهرك بسهولة وهذه حقيقة، وفي الواقع، فإن تحقيق هذا المظهر ليس بالأمر الصعب إذا اتبعت بعض الخطوات البسيطة.

الحواجب بالصابون، أحدث صيحات الماكياج التي تسيطر على الفتيات، يقول الأشخاص الذين جربوا بالفعل اتجاه صابون الحواجب إنه يوفر مظهرًا ناعمًا يذكرنا بالحواجب المصفحة عند استخدامه بدلاً من جل الحواجب.

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كيفية استخدام الصابون لتكثيف الحواجب:

في الواقع، يمكن للصابون أن يمنحك مظهر الحواجب المرققة بمظهرها المصقول، Soap Brow Trend ما تحتاجين إليه: 

قطعة ملفوفة نظيفة

 قطعة من الصابون الشفاف

 فرشاة ذات زاوية صلبة

 جل/مرهم للحواجب

خافي عيوب البشرة.

 

كيفية استخدام الصابون للحصول على حواجب كثيفة المظهر؟ 

إليكِ كيفية استخدام الصابون للحصول على حواجب كثيفة.

 الخطوة 1: أولاً، اختاري قطعة صابون لطيفة ومرطبة، تجنبي استخدام أي صابون يحتوي على عطور أو كحول أو أي مكونات قاسية أخرى، ستحتاجين أيضًا إلى التأكد من أن الصابون الذي تختارينه ليس دهنيًا أو زيتيًا جدًا.

الخطوة 2: بمجرد اختيار الصابون المناسب، بللي حاجبيك، ثم خذي قطعة الصابون وافركيها على حاجبيك، استخدمي حركات دائرية للتأكد من توزيع الصابون بالتساوي على حاجبيك.

 الخطوة 3: بعد ذلك، استخدمي فرشاة سبولي نظيفة ومشطي بها حاجبيك بحركة تصاعدية، سيساعد ذلك في الحصول على مظهر أكثر سمكًا وامتلاءً، بعد تنظيف حاجبيك، استخدمي قطعة قماش نظيفة لتجفيف حاجبيك.

الخطوة 4: الآن، أنتِ جاهزة لتشكيل حاجبيك، استخدمي الفرشاة الملفوفة لتمشيط حاجبيك في الاتجاه الذي تريدينه، يمكنك أيضًا استخدام قلم الحواجب أو بودرة الحواجب لملء أي مناطق متفرقة.

المصدر: boldsky

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