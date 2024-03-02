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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

مسابقة الأئمة 2024.. وزير الأوقاف يعلن بشرى سارة للمتقدمين من الخطباء

صدى البلد

أعلن الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف عبر صفحته الرسمية بالفيسبوك، عن بشرى سارة للأئمة الراغبين في الإلتحاق بالمسابقة التي أعلنتها الوزارة خلال الفترة الماضية،  حيث أكد الوزير عن قبول الأئمة الحاصلين على تقدير مقبول وحتى سن الـ ٤٠ عاما. 

شروط المسابقة

نشرت وزارة الأوقاف، موعد وشروط التقدم إلى مسابقة الأئمة 2024 التي تم الإعلان عنها منذ أيام، حيث يتمكن الراغبين في التقدم من الدخول على بوابة الوظائف الحكومية للتقدم إلى المسابقة.

ومن المقرر أن يبدأ التسجيل في مسابقة 1000 إمام وخطيب بوزارة الأوقاف، ابتداءا من 1 مارس حتى 16 من نفس الشهر.

ويختص شاغل الوظيفة بإمامة المصليين وإقامة الشعائر الدينية وإلقاء الخطب والدروس والقوافل تنفيذا لخطة الوزارة المعدة لنشر الدعوة الإسلامية.

كما يشرف على كافة الأنشطة التي تؤدى بالمسجد أو ملحقاته ويشرف على جميع العاملين بالمسجد ومتابعة قيامهم بالمهام الموكلة إليهم .

ويجب ألا يزيد عمر المتقدم عن 40 عام، مع الحصول على مؤهل عال من جامعة الأزهر، ولا يقل التقدير عن مقبول، ويرفق الصورة الشخصية وصورة بطاقة الرقم القومي بالوجهين، وصورة المؤهل الدراسي وصحيفة الحالة الجنائية سارية وموجهة للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أو وزارة الأوقاف (وجهين بحسب الأحوال)، والموقف من الخدمة العسكرية، وشهادة التأهيل أو بطاقة الخدمات المتكاملة في حالة الإعاقة، وإيصال الإيداع البنكي.

- يتعين عدم البدء فى إدخال البيانات إلا بعد استيفاء المستندات المطلوبة وسداد الرسوم المقرره والحصول على إيصال الإيداع .- يجب رفع أصول المستندات المطلوبة بصيغة jpg ولا يتعدى حجم الملف 1 ميجا.
- في حال ما لم تكن المستندات أصلية ملونة سيتم رفض الطلب.
- في حال وجود اختلاف بين البيانات المسجلة بالطلب والبيانات الواردة بالمستندات المرفقة به سيتم رفض الطلب مثال (عدم إدخال الإسم صحيحا وكاملا كما هو ثابت ببطاقة الرقم القومي) سيتم رفض الطلب.
- في حال عدم مطابقة المستندات للشروط المطلوبة بالإعلان سيتم رفض الطلب.
- في حال عدم وضوح البيانات بالمستندات المرفقة سيتم رفض الطلب.
- في حال وجود تعديل بالبيانات في المستندات المرفقة سواء بالكشط أو الحذف أو الإضافة سيتم رفض الطلب.
- في حال تقديم إفادة بالمؤهل يجب أن تشتمل على البيانات الأساسية ولاسيما (التقديرالعام والنسبة المئوية والتخصص) وإلا سيتم رفض الطلب.

 

- في حال الإعاقة يجب إرفاق شهادة التأهيل أو بطاقة الخدمات المتكاملة وإلا سيتم رفض الطلب.
يلتزم المتقدم لإعلانات الوظائف بإيداع مبلغ 26 جنيها لحساب الجهاز المركزي للتنظيم و الإدارة رقم 9450781200 ح- (بنك مصر - بنك القاهرة- البنك الأهلي المصري) علما بأنه يكون الايصال وارد به اسم الجهاز المركزى للتنظيم والادارة وكذا رقم حساب الجهاز وسيتم رفض طلب المتقدم حال إيداع (مبلغ أقل من المذكور أو أن يكون إيصال الإيداع بتاريخ سابق على تاريخ الإعلان أو باسم شخص آخر غير المتقدم).

ويرجى الاحتفاظ برقم التسجيل الخاص بك بعد إتمام عملية التسجيل.

شروط المسابقة وزارة الأوقاف مسابقة الائمة مسابقة الأئمة 2024 الأوقاف

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