بسعر رخيص جدا.. منافس جديد لهواتف سامسونج يغزو الأسواق

كشفت شركة بلاك فيو BlackView، عن هاتف جديد يأتي بمواصفات وأسعار تجعل منه منافسا قويا لهواتف سامسونج الحديثة، والذي يتميز بتصميم قابل للطي زودته بمواصفات وكاميرات ممتازة، وستطرحه بسعر منافس.

وبحسب ما ذكره موقع "gizmochina"، يأتي هاتف BlackView Hero 10 الجديد، كنسخة مطورة عن هواتف Galaxy Z Flip القابلة للطي رأسيا، والتي تطرحها شركة سامسونج منذ مدة، ولكن يتميز الجهاز الجديد بعض الاختلافات التقنية.

سعر ومواصفات هاتف BlackView Hero 10

يتميز BlackView Hero 10، وهو أول هاتف ذكي قابل للطي من شركة بلاك فيو، بشاشة مرنة من نوع OLED قابلة للطي عموديا، يبلغ قياسها 6.9 بوصة، بدقة FHD + تبلغ 1188 × 2790 بكسل، تدعم معدل تحديث يبلغ 120 هرتز.

وعند طي الهاتف، تظهر شاشة ثانوية دائرية الشكل على الغطاء الخارجي للجهاز بالقرب من وحدة الكاميرا، تدعم معدل تحديث يبلغ 60 هرتز، والتي توفر وصولا سريعا إلى مجموعة من الوظائف الأساسية عند طي الهاتف دون الحاجة لفتحه، بما في ذلك التحكم في تشغيل الوسائط واستخدام الكاميرا لالتقاط صور السيلفي ومتابعة تحديثات الطقس.

هاتف بلاك فيو BlackView Hero 10

ويتم تشغيل هاتف BlackView Hero 10، بواسطة معالج ميدياتك Helio G99، والذي يدعم تشغيل شبكات الجيل الرابع 4G، ويتيح المعالج للجهاز التعامل مع المهام اليومية والألعاب بشكل مناسب.

ويأتي جهاز Hero 10، بتكوين واحد مع ذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 12 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 256 جيجابايت، مما يوفر مساحة واسعة للتطبيقات والصور ومقاطع الفيديو.

هاتف بلاك فيو BlackView Hero 10

ويعمل الهاتف بواجهة المستخدم DokeOS 3.1 المبنية على نظام التشغيل Android 13، مما يوفر تجربة مستخدم مألوفة مع أحدث الميزات.

وفيما يتعلق بالتصوير، يتمتع هاتف BlackView Hero 10، بكاميرا خلفية مزدوجة مزودة بمستشعر أساسي بدقة 108 ميجابكسل ومستشعر عمق بدقة 2 ميجابكسل، ولصور السيلفي ومكالمات الفيديو، يحتوي الهاتف على كاميرا إمامية بدقة 32 ميجابكسل.

هاتف بلاك فيو BlackView Hero 10

ويحتوي هاتف Hero 10، على بطارية تبلغ سعتها 2630 مللي أمبير في الساعة، مما قد يثير مخاوف بشأن قدرتها على الاستمرار ليوم كامل بشحنة واحدة، خاصة بالنظر إلى الشاشة الأكبر القابلة للطي.

وتشمل المزايا المتبقة بهاتف BlackView Hero 10، على منفذ شحن USB Type-C، وماسح ضوئي لبصمات الأصابع مثبت على الجانب وميزة التعرف على الوجه لفتح القفل بشكل آمن، مع دعم ميزات الاتصال بشبكة الواي فاي Wi-Fi 6 وتقنية البلوتوث Bluetooth 5.3، ودعم تقنية الاتصال قريب المدي NFC، كما يوفر الهاتف مجموعة شاملة من خيارات الاتصال.

هاتف بلاك فيو BlackView Hero 10

ويتوفر هاتف بلاك فيو القابل للطي BlackView Hero 10، بخيارات الألوان الأسود والبنفسجي والأخضر، مقابل سعر حوالي 399 يورو (أي ما يعادل 13.338 جنيها مصريا)، مما يجعله من أرخص الهواتف القابلة للطي في السوق حاليا.