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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

صحة مطروح تنهى استعداداتها لتدشين المبادرة الرئاسة "الألف يوم الذهبية"

اجتماع للاستعداد
اجتماع للاستعداد لتدشين المبادرة الرئاسية "الألف يوم الذهبية

عقد الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمطروح اجتماعا تنسيقيا للاستعداد لتدشين المبادرة الرئاسية "الألف يوم الذهبية" لتنمية الأسرة المصرية بحضور السادة مديري العموم ومديري الإدارات الفنية بالمديرية ومسؤول الحضانات ومدير مستشفى التوليد والصحة الإنجابية ورئيس قسم الأطفال بمستشفى مطروح العام.

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خلال الاجتماع أوضح الدكتور مبروك سالم أن مديرية الصحة بمحافظة مطروح سباقة دائما في تنفيذ المبادرات الرئاسية، موضحا أن مبادرة "الألف يوم الذهبية" هي إحدى المبادرات الرائدة التي أطلقتها وزارة الصحة والسكان ومؤكدا على الاهتمام الذي توليه الدولة المصرية بملف القضية السكانية، وبناء الإنسان المصري، مما يسهم في خلق جيل صحي قادر على مواكبة العصر والمشاركة في التنمية الوطنية وأوضح سالم أنه سيتم تدشين المبادرة في محافظة مطروح خلال وقت قصير، ليستفاد منها أكبر قدر ممكن من المواطنين وخاصة في المناطق والتجمعات النائية.


وأوضح الدكتور وكيل وزارة الصحة أن مبادرة الألف يوم الذهبية لتنمية الأسرة المصرية تهدف إلى تحسين الخصائص السكانية وترتكز على عدة محاور منها المشورة الأسرية المتكاملة والفردية لتحسين الخصائص السكانية ومخرجات الألف يوم الذهبية وخفض معدل المواليد ودعم الولادة الطبيعية الآمنة وتخفيض القيصرية غير ضرورية وتطبيق آليات المستشفى صديق الأم والطفل مع تحسين مخرجات حديثي الولادة وتطبيق الحضانات صديقة الأم والطفل.


وأشار إلى مخاطر الولادة القيصرية غير ضرورية من ارتفاع معدلات الإصابة بالسكر وطيف التوحد وغيرها من الأمراض.


وقد أكد "سالم" على اهتمام القيادة السياسية بالقضية السكانية وعلى أهمية الشراكة بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص من أجل تحقيق رؤية مصر ٢٠٣٠.
وكلف الدكتورة سماح خوخه مدير إدارة العلاج الحر بالتنسيق مع ممثلي القطاع الخاص من المستشفيات في محافظة مطروح لبحث ودراسة وجهات النظر المختلفة لأسباب زيادة معدل الولادة القيصرية وكيفية تحقيق الاستفادة القصوى من المبادرة الرئاسية بالمحافظة وأهمية التدريب المستمر بالشراكة مع القطاع الخاص.

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