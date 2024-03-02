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رئيس التحرير
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برلمان

برلماني: المجتمع الدولي يجب أن يعي تحذير مصر من إقدام إسرائيل لاجتياح رفح

محمد المنزلاوى
محمد المنزلاوى

اعتبر المهندس محمد المنزلاوى وكيل لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمجلس الشيوخ التحذير الواضح والحاسم من السفير سامح شكري وزير الخارجية من عواقب أية عملية عسكرية إسرائيلية برية في مدينة رفح الفلسطينية لما لذلك من تداعيات شديدة السلبية وما سينتج عنها من تضاعف الكارثة الإنسانية التي يُعاني منها المدنيون بالقطاع بمثابة رسالة عاجلة للمجتمع الدولي بجميع دوله ومنظماته بصفة عامة ومنظمة الأمم المتحدة ومجلس الأمن والولايات المتحدة الأمريكية بصفة خاصة لسرعة التحرك للوقف الفوري للاعتداءات الوحشية والمجازر البشرية التى تقوم بها حكومة الاحتلال الاسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني الأعزل.
 

وأشاد " المنزلاوى " فى بيان له أصدره اليوم بجميع القضايا التى تناولها وزير الخارجية خلال مشاركته فى فعاليات منتدى أنطاليا الدبلوماسي، الذي تستضيفه جمهورية تركيا، حيث ألقى كلمة في الجلسة التي تم تخصيصها لتناول الأوضاع في قطاع غزة، وذلك إلى جانب وزيري خارجية فلسطين وتركيا معلناً اتفاقه التام مع حديث السفير سامح شكرى حول الشواغل المصرية فيما يتعلق بتدهور الأوضاع الميدانية في الضفة الغربية مع زيادة وتيرة الاقتحامات العسكرية الإسرائيلية وهو أمر يُهدد بتفجُر الأوضاع هناك، إضافة إلى تحذير وزير الخارجية في الوقت نفسه من الخطورة المتزايدة لامتداد رقعة الصراع، مضيفاً بأن مصر تبذل كافة المساعي مع الشركاء للتوصل إلى وقف لإطلاق النار قبل حلول شهر رمضان المبارك، وذلك بالرغم من ضيق الوقت.


كما أشاد المهندس محمد المنزلاوى بتشديد السفير سامح شكرى وزير الخارجية على أن مصر حافظت منذ يوم 8 أكتوبر الماضي على أن يظل معبر رفح مفتوحاً، إلا أن الجهود المصرية المستمرة لإيصال المساعدات لقطاع غزة قوبلت بعراقيل تحول دون نفاذ تلك المساعدات.


وقال المهندس محمد المنزلاوى : إن وزير الخارجية وضع المجتمع الدولي أمام مسئولياته في الجلسة الخاصة بقطاع غزة عندما أكد بكل وضوح وحسم أن الوضع شديد التأزم الذي يمر به القطاع ويحتم على المجتمع الدولي الاضطلاع بمسئوليته لرفع المعاناة عن المدنيين وتفعيل عمل الآلية الأممية المتعلقة بتسهيل ومراقبة دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، تنفيذاً لقرار مجلس الأمن رقم 2720 مؤكداً على ضرورة دعم ومساندة المجتمع الدولي للجهود الكبيرة التى تبذلها مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى للوقف الفورى للاعتداءات الإسرائيلية واجبار اسرائيل لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية وفى مقدمتها اقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وإنهاء الاحتلال الإسرائيلى لكامل الأراضي الفلسطينية المحتلة

المهندس محمد المنزلاوى مجلس الشيوخ سامح شكري

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