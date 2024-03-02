قرار عاجل من النيابة العامة بشأن تشريح جثمان طالبة العريش

أمرت النيابة العامة بتشريح جثمان طالبة العريش نيرة صلاح للوقوف على أسباب الوفاة.

تحقيقات النيابة في وفاة طالبة العريش

فور إبلاغ النيابة العامة بواقعة وفاة طالبة العريش " نيرة الزغبي " الطالبة بكلية الطب البيطري بجامعة العريش بادرت بتحقيق الواقعة قضائياً بسؤال والدي المجني عليها وزملائها بالسكن الجامعي ومديرة السكن بالجامعة.

واستمعت إلي الضابط مجري التحريات وناظرت جثمان طالبة العريش وارفق تقرير مفتش الصحة وانتهت كافة التحقيقات إلى عدم وجود شبهة جنائية ومن ثم صرحت النيابة بدفن جثمان المجني عليها.

إلا أنه إزاء ما تم تداوله اعلامياً وبمواقع التواصل الأجتماعي قامت نيابتي استئناف المنصورة والإسماعيلية بإعادة فتح التحقيقات في الواقعة حيث تم إعادة سؤال والدي المجني عليها وشقيقتها والذين قرروا أنه إزاء ما تم تداوله بخصوص وفاة نجلتهم فأنهم يتشككون في وجود شبهة جنائية في الواقعة ومن ثم أصدرت النيابة العامة قراراً باستخراج جثمان المجني عليها وتشريحه لبيان سبب الوفاة.

وتم صباح اليوم استخراج الجثمان وتشريحه كما تم استدعاء كل من اشارت اليه وسائل التواصل الاجتماعي وتحريات الشرطة ان له صلة بالواقعة سواء من نسب اليه ثمة اتهام أو لديه معلومات عن الواقعة وجاري سؤالهم وكذا فحص الهواتف الخلوية الخاصة بكل متهم وتفريغ محتواها وكذا تفريغ الكاميرات الخاصة بالمدينة الجامعية بالعريش و جاري استكمال التحقيقات بورود تقرير الطب الشرعي للوقوف علي حقيقة الواقعة وسبب الوفاة .

قال صلاح الزغبي والد الطالبة نيرة صلاح الطالبة بالفرقة الأولى بطب بيطري العريش وابنة قرية ميت طريف بدكرنس بمحافظة الدقهلية إن "ابنته كانت تمتاز بالأخلاق الحميدة والتفوق وأن علاقتها بزملائها وزميلاتها كانت على أفضل ما يكون باستثناء الفترة الأخيرة حيث نما إلى علمه أن هناك مشكله بينها وبين إحدى زميلاتها وأن الأخيرة هددتها".

وأضاف والد طالبة العريش قائلا ابنتي لم تنه حياتها بيدها؛ ابنتي تعرف الله وتعرف جيدا دينها وأنه لن يصمت الا عندما يتأكد أن وفاة ابنته ليست فيها شبهة جنائية".

وأضاف والد طالبة العريش انه لديه شكوك ربما أن أحدا تعمد أن يقضي على ابنته ولكنه يثق في الأجهزة الأمنية وسيقوم بتقديم طلب إلى النائب العام لمعرفة الأسباب الحقيقية وراء وفاة ابنته نيرة فهو ليس لديه سوى نيرة وشقيقتها الكبرى نادية.

وأضاف الأب أن آخر اتصال بابنته كان قبل الواقعة بيوم حيث طلبت منه تحويل رصيد شحن لها وأنه كان يقوم بإرسال الأموال لها في الفترة التي تتواجد فيها به الجامعة عن طريق خدمة" فودافون كاش" وقال لابد أن اصل إلى الحقيقة هل ابنتي كانت وفاتها طبيعية ام فيها شبهة جنائية.

وأكد زملاء وزميلات لها أنه تم تهديدها وتصويرها داخل الحمام وأنها لو كانت تخلصت من حياتها بالحبة السامة لما ظلت تتألم لمدة خمسة أو ست ساعات وأن لديهم شكوك و هناك من تعمد القضاء عليها وإنهاء حياتها بهذه الطريقة.