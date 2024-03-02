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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مسئول أمني إسرائيلي ينفي توجه وفد تل أبيب إلى القاهرة

أهالي الرهائن الإسرائيليين
أهالي الرهائن الإسرائيليين

قال مسؤول أمني لموقع “واينت” الإخباري إن وفدا إسرائيليا لن يتوجه إلى القاهرة حتى ترد حماس على صفقة مقترحة لهدنة مؤقتة واتفاق رهائن.

ونفى المسؤول التقارير التي تفيد بأن المبعوثين كان من المقرر أن يتوجهوا إلى مصر اليوم أو غدا.

وفي وقت سابق من اليوم السبت ذكرت وسائل إعلام عب أنه من المتوقع أن يصل وفد إسرائيلي إلى القاهرة في إطار المفاوضات بشأن اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة المحاصر إسرائيليا.

وذكرت صحف تايمز أوف إسرائيل وجيراليزوم بوست العبريتان، أن الوفد الإسرائيلي  يتوجه إلى القاهرة لطلب وساطة القاهرة لإطلاق سراح الأسرى في قطاع غزة، وبحسب الصحيفتين، فإن الوفد الإسرائيلي سيقدم أسماء  الفلسطينيين الذين ترفض إسرائيل إطلاق سراحهم، وسيطالب بالحصول على قائمة الاسرى الذين ستشملهم الصفقة.

صفقة الرهائن حماس قطاع غزة

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