منطقة الإسكندرية الأزهرية تكرم الطالب المثالي على مستوى الجمهورية بنين

فاز الطالب فداء الدين أحمد فتحي علي، من معهد أبو العيون الإعدادي الثانوي، بمنطقة الإسكندرية الأزهرية، بالمركز الأول على مستوى الجمهورية، في مسابقة الطالب المثالي للبنين.

وكرم الدكتور عبد العزيز أبو خزيمة، رئيس منطقة الإسكندرية الأزهرية، وأيمن جاويش، مدير عام المواد الثقافية ورعاية الطلاب، الطالب فداء الدين أحمد، في حضور محمد عبد الله، مدير رعاية الطلاب، ونبيلة الصياد، موجه عام التربية الاجتماعية؛ وذلك تقديرًا لما تميز به من صفات، أكسبته حق الوصول لهذا المركز المتقدم، في هذه المسابقة التي تعد من أهم مسابقات التربية الاجتماعية، لشمولها على الجوانب الأخلاقية والاجتماعية والعلمية لدى الطالب.

كما كرم رئيس منطقة الإسكندرية كل من الشيخ عبد البديع خيري شيخ المعهد، والأستاذ عز الدين أحمد، المشرف المرافق، الأستاذ مؤمن عبد العال، مسؤول الاتحاد.