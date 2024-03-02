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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بعد تحسن حالاتهم.. مغادرة 13 شخصًا المستشفى من مصابي حادث انقلاب سيارة بالبحيرة

حادث تصادم بالبحيرة
حادث تصادم بالبحيرة

غادرت 13 حالة من مصابي حادث الطريق الصحراوي بوادي النطرون من إجمالي عدد المصابين وعددهم 15 مصابًا، مستشفى وادي النطرون التخصصي بمحافظة البحيرة، بعد تلقيهم الرعاية الطبية وتحسن حالاتهم  الصحية.

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وذلك بعد تعرضهم لحادث انقلاب سيارة ربع نقل محملة بالعمالة الزراعية، بنطاق مركز وادي النطرون ، نتج عنه مصرع عامل زراعي وإصابة 15 آخرين بإصابات متفرقة في أنحاء الجسم، وتم نقلهم إلى مستشفى وادي النطرون التخصصي، وحرر محضر بالواقعة.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارا من مأمور مركز شرطة وادي النطرون، بوقوع حادث انقلاب سيارة محملة بالعمالة الزراعية، عند الكيلو 8 اتجاه الدولي، بنطاق ذات المركز، ما أسفر عنه مصرع شخص وإصابة 15 آخرين بكدمات وسحجات متفرقة في أنحاء الجسم.

وأسفر الحادث عن إصابة كل من: زياد الضبع دياب، 17 عاما، كسر بالعمود الفقري، محمد عبد الرحمن دياب، 13 عاما، جروح وكدمات متفرقة بالجسم، محمود محمد حسن أحمد، 16 عاما، كسر بالساعد الأيسر، حمدي محمد على صلاح، 16 عاما، كسر بالفخذ الأيمن، عمرو محمد علي صلاح، 18 عاما، كدمات وسحجات متفرقة في أنحاء الجسم، عبد الرحمن محمد علي، 17 عاما، نزيف بالمخ، السيد نصر محمود، 15 عاما، سحجات واشتباه ما بعد الارتجاج.

كما أصيب بخيت تامر محمود، 27 عاما، كسر بالفخذ الأيسر، سعد محمود مسلم، 17 عاما، سحجات واشتباه ما بعد الارتجاج، محمد حامد مسلم، 16 عاما، جرح متهتك بفروة الرأس، عزام عبد الرحمن دياب، 15 عاما، جرح أعلى الحاجب الأيمن، حامد صابر محمد، 15 عاما، كدمات وسحجات متفرقة في أنحاء الجسم، حمادة محمد مسلم، 18 عاما، كسر بالعمود الفقري، محمود رجب رمضان، 24 عاما، كدمات وسحجات متفرقة في أنحاء الجسم، حمادة محمد مسلم، 21 عاما، كدمات وسحجات متفرقة في أنحاء الجسم.

بينما توفى عبد الرحيم سليمان محمد، 27 عاما، متأثرا بإصابته بنزيف بالمخ، وتم نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى وادي النطرون التخصصي، والمصابين لذات المستشفى لتلقي العلاج، وحرر محضر بالواقعة وتولت جهات التحقيق التي باشرت التحقيقات في الحادث للوقوف على أسبابه وملابساته.

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