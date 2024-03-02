ضبط سيارة نقل محملة بأسطوانات بوتاجاز قبل بيعها فى السوق السوداء بالقليوبية

تمكنت مديرية التموين بالقليوبية من ضبط سيارة نقل تحمل كمية من أسطوانات الغاز صغيرة الحجم المدعم ومملوءة بدون أي مستندات قانونية وتبين أن عددها 210 أسطوانات صغيرة مخصصة للاستخدام المنزلي فقط.

وقال عيد عبدالله، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالقليوبية، في بيان، إن شكوى وردت للمديرية تفيد بأنه يتم تجميع وتهريب أسطوانات الغاز المدعمة على سيارة نقل والمخصصة للاستخدام المنزلي من داخل المحافظة بقصد تهريبها خارج محافظة القليوبية لإحدى المحافظات المجاورة وخاصة أيام العطلات الرسمية للهروب من الجهات الرقابية مستخدما طريق الخانكة - بلبيس الزراعي.

وأوضح وكيل وزارة التموين بالقليوبية أنه تم التنسيق مع مباحث التموين بمديرية الأمن في محافظة القليوبية وعمل عدد من الأكمنة الثابتة والمتنقلة على هذا الطريق وتم ضبط إحدى السيارات النقل الكبيرة تحمل أرقام محافظة أخرى وهي تحمل كمية من الأسطوانات صغيرة الحجم مملوءة بالغاز المدعم بدون أي مستندات قانونية وتبين أن عددها 210 أسطوانات صغيرة مخصصة للاستخدام المنزلي فقط، تم تجميعها بهدف بيعها في السوق السوداء بعيدا عن أعين الجهات الرقابية للتربح بطريقة غير شرعية والتحفظ على الكمية من المضبوطات من الأسطوانات المدعمة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد صاحب السيارة وقائدها.