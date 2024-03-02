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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

لأول مرة.. عرض النسخة المرممة لفيلم «صبيان وبنات» بمهرجان الإسماعيلية

فيلم صبيان وبنات
فيلم صبيان وبنات

يعرض اليوم، السبت، في تمام الساعة الثانية والنصف ظهراً، ضمن فعاليات مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة في دورته الـ25، برئاسة الناقد السينمائي عصام زكريا، النسخة المرممة لفيلم “صبيان وبنات” للمخرج يسري نصر الله لأول مرة بمصر، وذلك بقصر ثقافة الإسماعيلية.

 

عرض فيلم “صبيان وبنات” بمهرجان الإسماعيلية 

يذكر أن العرض العالمي الأول لفيلم “صبيان وبنات” كان بمهرجان الإسماعيلية، ويسرد الفيلم الوثائقي حياة الشاب باسم سمرة وأصدقائه وعائلته، ويناقش قضايا تتعلق بالحب والحجاب.

ويعقب عرض الفيلم ندوة مع المخرج يسري نصر الله، تديرها الكاتبة الصحفية ناهد نصر، لمناقشة الفيلم مع الجمهور.

الاسماعيلية مهرجان الإسماعيلية مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة صبيان وبنات فيلم صبيان وبنات

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