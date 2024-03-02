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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

افتتاح المعرض الأول للمهارات الطلابية بكلية العلوم الصحية بجامعة 6 أكتوبر التكنولوجية

رئيس جامعة ٦ أكتوبر
رئيس جامعة ٦ أكتوبر التكنولوجية

افتتحت  الدكتور هبة فاروق سالم، رئيس جامعة ٦ أكتوبر التكنولوجية، المعرض الأول للمهارات الطلابية بكلية تكنولوجيا العلوم الصحية، بحضور الدكتور محمد بلال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد درغام عميد كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقه، والدكتور محمد مصطفي عميد كلية تكنولوجيا العلوم الصحية، والوكلاء واعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة و الطلاب.

وخلال الافتتاح، أشادت الدكتور هبة فاروق سالم، بالاعمال والمشروعات العلمية المعروضة، و ابتكارات طلاب الجامعة، وقدرتهم علي تقديم presentation لمجموعة من البوسترات العلمية في التخصص تعكس الافكار الابداعية و المهارة العالية للطلاب، وقدرتهم علي ربط الجانب العلمي و الأكاديمي بالجانب العملي و تعزيز مخرجات العملية التعليمية.

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وأعربت الدكتورة هبة فاروق سالم عن سعادتها بمستوى الطلاب المبدع والتنوع في الأعمال والمشروعات العلمية المعروضة في المعرض، وشجّعت الطلاب على المشاركة الفعّالة والمنافسة الشريفة في الأنشطة العلمية، مشيرة إلى أهمية الاستفادة الكاملة من الفرص المتاحة للتطوير الشخصي والأكاديمي.

جدير بالذكر انه خلال فعاليات المعرض اهدي طلاب كلية تكنولوجيا العلوم الصحية ميدالية بشعار الكلية، للدكتور هبة فاروق سالم رئيس الجامعة تقديراً للجهد المبذول في تطوير العملية التعليمية.

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