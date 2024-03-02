الرئيس التونسي: الغاز في بحر غزة يقدر بنحو 1.4 تريليون قدم مكعب

أكد الرئيس التونسي قيس سعيد من جديد؛ وقوف بلاده الكامل مع الشعب الفلسطيني في مواجهة الكيان الصهيوني الغاصب الذي يرتكب أبشع الجرائم حتى يسترد الشعب الفلسطيني حقه كاملا غير منقوص في إقامة دولته المستقلة على كل أرض فلسطين وعاصمتها القدس الشريف.

جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها الرئيس التونسي في افتتاح قمة الدول المصدرة للغاز.

وقال قيس سعيد: “فلسطين مسلوب شعبها من أرضه وخيرات بحره”.

وأضاف": “فالغاز في بحر غزة وليس في كل فلسطين، ويقدر بنحو 1.4 تريليون قدم مكعب”.

وتابع: "بحر غزة سيشع يوما غازه وستستفيد منه فلسطين بعد رفع هذا الظلم وتأسيس دولة فلسطينية وعاصمتها القدس الشريف".



