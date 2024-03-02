أردوغان يلتقي الرئيس الصومالي على هامش منتدى أنطاليا

أفادت وسائل إعلام تركية اليوم السبت، بأن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان التقى نظيره الصومالي حسن شيخ محمود، على هامش منتدى أنطاليا الدبلوماسي في نسخته الثالثة.

وتستضيف تركيا منتدى أنطاليا، الذي شارك فيه عدد من القادة من مختلف دول العالم، من بينهم وزير الخارجية سامح شكري ونظيره الروسي سيرجي لافروف، إلى جانب مسئولين آخرين.

وخلال كلمته في منتدى أنطاليا، استنكر الرئيس الصومالي الإجراءات الأحادية الجانب من إثيوبيا، بشأن مذكرة التفاهم القانونية الموقعة مع المنطقة الانفصالية أرض الصومال، والتي تنص على حصول أديس أبابا على 20 كم من ساحل البحر الأحمر لإقامة قاعدة عسكرية.

وأشار شيخ محمود، إلى أن إثيوبيا تهرب من أزماتها الداخلية بالاعتداء على سيادة الصومال.

ووقعت تركيا والصومال في مستهل فبراير الماضي، اتفاقية دفاعية اقتصادية تقضي بقيام أنقرة بحماية السواحل البحرية الصومالية وتطويرها اقتصاديا، وحمايتها من أي اعتداء لمدة عشر سنوات.