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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مصرع شخص صدمه لودر فى موقع عمل بشرق العوينات

جثه
جثه

لقي شخص مصرعه، اليوم السبت، في حادث سير بمنطقة شرق العوينات التابعة لمركز الداخلة في محافظة الوادي الجديد، وعلى الفور تم نقله بسيارة الإسعاف لمستشفى الداخلة العام.

وورد إخطار أمنى إلى مساعد وزير الداخلية لأمن الوادي الجديد، من إدارة شرطة النجدة يفيد بوصول جثة شخص لمشرحة مستشفى الداخلة العام، بعد تعرضه لحادث سير بمنطقة شرق العوينات التابعة لمركز الداخلة.
 

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وتبين مصرع "عادل صلاح محمد السيد"، 42 سنة، من قرية المطيعة التابعة لمحافظة أسيوط، بعدما صدمه لودر في منطقة شرق العوينات الاستثمارية، وجرى نقل جثة المتوفى لمشرحة مستشفى الداخلة العام تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر محضر بالحادث وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات ومعرفة اسباب الحادث.

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