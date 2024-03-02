إخماد حريق بمحلين وسيارة في السويس

سيطرت قوات الحماية المدنية بالسويس على حريق نشب في محلين متجاورين بمنطقة الملاحة الجديدة بحي السويس، وامتد إلى سيارة متوقفة أمام المحل، ولم يسفر الحريق عن وقوع ضحايا.

وكانت غرفة العمليات بقيادة العميد وليد عثمان مدير الحماية المدنية تلقت بلاغا من المواطنين يفيد نشوب حريق بمحل سوبر ماركت، وامتداد النيران إلى محل مجاور.

وانتقل رجال الإطفاء لمكان الحريق، لإخماد الحريق وجرى فصل التيار الكهربي عن وخط الغاز عن العقار، وجرى السيطرة على النيران قبل امتداها للوحدات السكنية بالعقار.

أكد شهود عيان أن الحريق اندلع بشكل مفاجئ في محل سوبر ماركت، وامتدت النيران لمحل مجاور له ووصلت إلى مخلفات أمام المحل ومنه إلى سيارة ملاكي كانت متوقفة نشبت النيران في الشنطة الخلفية، وجرى إخماد النيران قبل وصولها لخزان الوقود مع أعمال التبريد.

ووجه اللواء حسام الدين الدح مدير أمن السويس بتحرير محضر بالواقعة بقسم شرطة السويس والتحقيق فى أسباب الحادث تحت اشراف العميد شريف حربى مأمور قسم السويس وأحالة المحضر للنيابة العامة.