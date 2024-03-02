أحمد حسن يزف خبرا سارا لجماهير الأهلي قبل لقاء الزمالك

تعافى خالد عبد الفتاح لاعب الأهلي من الإصابة في أربطة القدم حيث شارك اللاعب في مران الفريق الجماعي اليوم استعدادًا لمواجهة الزمالك في نهائي كأس مصر الجمعة القادم.



وكتب أحمد حسن نجم الكرة المصرية السابق عبر حسابه علي فيسبوك "خالد عبد الفتاح يتعافي من الإصابة في أربطة القدم"



وتمكن الأهلي من تحقيق الفوز على نظيره يانج أفريكانز بهدف دون رد، خلال المباراة التي جرت بينهما امس الجمعة ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

ومن المقرر أن يلعب الأهلي مباراته القادمة أمام الزمالك، في لقاء القمة الذي سيجمع بينهما في نهائي بطولة كأس مصر.

موعد مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر

تقام مباراة الأهلي والزمالك يوم الجمعة المقبل الموافق 8 مارس الجاري، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، الثامنة بتوقيت السعودية، وذلك على استاد الأول بارك بالسعودية.