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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

برلمانية تزف خبرًا سارًا لخريجي العلوم الصحية

مجلس النواب
مجلس النواب

أكدت النائبة سمر سالم عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، أن وزير الصحة أصدر قرارًا خلال الفترة الأخيرة بتكليف نحو 371 من خريجين المعاهد الفنية الصحية، وأن هذا التكليف كان على حسب الاحتياجات.

وأضافت عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، خلال حوارها ببرنامج” من أول و جديد” المذاع على قناة ” الحدث اليوم” تقديم الإعلامية نيفين منصور، أن تكليف خريجي العلوم الصحية، بدأ أن يتم خلال الفترة الأخيرة، وأن التكليف كان لخريجي ما بعد 2018. 

ولفتت إلى أن أعداد الخريجين كبيرة جدًا، ولكن الوزارة تعمل على تلبية الاحتياجات بالمستشفيات،وفي نفس الوقت تقوم بتوفير فرص عمل للشباب، معلقة :" الوزارة بتاخد ما يحتاجه المستشفيات".

 

وأشارت إلى أنها ناشدت بفتح حركة تكليف خريجي كليات تكنولوجيا العلوم الصحية، وأن الفترة المقبلة سيكون هناك توفير لفرص العمل، وأن كل محافظة يكون لها نظام خاص.

 

 

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