مش بيلعب| حسام حسن يطيح بالنني خارج قائمة منتخب مصر لمعسكر مارس

استبعد الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن المدير الفني وإبراهيم حسن مدير المنتخب، لاعب أرسنال الإنجليزي محمد النني من قائمة المحترفين التي تم استدعاؤهم لمعسكر مارس للمنتخب الذي سيبدأ بعد عدة أيام.

وجاء استبعاد النني لأسباب فنية وتراجع مستواه وعدم مشاركته مع فريقه أرسنال الإنجليزي خلال الفترة الماضية.

واختار الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن المدير الفني وإبراهيم حسن مدير المنتخب ٧ لاعبين محترفين لمعسكر شهر مارس والذي يشهد مشاركة الفراعنة في دورة ودية بالإمارات و اللاعبون هم :

محمد صلاح

أحمد حجازي

محمود حسن تريزيجيه

حمدي فتحي

مصطفي محمد

عمر مرموش

محمد شريف.

ويخوض منتخب مصر ودية أمام منتخب نيوزيلندا يوم ٢٢ مارس بالإمارات على أن يواجه الفائز منهما الفائز من مباراة تونس و كرواتيا.