المؤبد لـ 7 متهمين لقيامهم بالتنقيب عن الآثار في المنيا

قضت محكمة جنايات المنيا بالسجن المؤبد على 7 متهمين غيابيا والزامهم بالمصاريف الجنائية لقيامهم بالحفر والتنقيب عن الآثار دون الحصول على ترخيص بإحدى قري مركز مطاي شمال المنيا العام الماضي.

عقدت المحكمة برئاسة المستشار صلاح الشربيني وعضوية المستشارين مصطفي عبدالعظيم رحيل وأحمد محمد صالح وأمانة سر مرقص نبيل ومحمد مصطفي هارون وخالد محمد عبدالغني .



ترجع أحداث القضية الي تلقي الاجهزة الامنية بالمنيا إخطارا بلاغا من مواطنين بقيام آخرين باعمال الحفر والتنقيب عن الاثار داخل منزلين بإحدى قرى مركز مطاي شمال المنيا.

وعلى الفور انتقل فريق البحث الجنائيوإلى موقع البلاغ وتبين قيام 7 متهمين بأعمال الحفر والتنقيب عن الآثار داخل منزلين وقد تم القبض على المتهمين والأدوات المستخدمة وأحالتهم للنيابة العامة للتصرف.

ومن جانبه أحال المحامي العام الأول لنيابات شمال المنيا المتهمين إلى المحكمة الجنائية لاتهامهم بالقيام بأعمال الحفر والتنقيب عن الآثار دون الحصول على ترخيص أو تصريح، وطالب بمعاقبة بتطبيق مواد قانون الجنايات.