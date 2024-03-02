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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

المرور على 348 منشأة طبية خاصة وتحرير 8 محاضر غلق إداري للمنشآت المخالفة بالمنيا

حملات تفتيشية على
حملات تفتيشية على المنشآت الطبية

تابع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا جهود مديرية الصحة في تنظيم الحملات التفتيشية والرقابية على المنشآت الطبية وكافة القطاعات الخدمية التي تقدم الخدمات للمواطنين، وذلك بهدف إحكام الرقابة على الخدمات الطبية وسوق الدواء وتحقيق الانضباط داخل المنظومة الصحية والمنشآت الطبية الخاصة حفاظاً على سلامة وصحة المواطنين.

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قال الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة بالمنيا، إن إدارة العلاج الحر بالمديرية نفذت عدد من الحملات الرقابية التفتيشية على المنشآت الطبية الخاصة بجميع المراكز خلال شهر يناير الماضي حيث تم المرور على 348 منشأة طبية خاصة ما بين مستشفيات ومراكز طبية وعيادات خاصة ومعامل.

أسفرت الحملات عن ضبط 207 منشأة مخالفة وتحرير 8 محاضر غلق إداري لمنشآت مخالفة و4 محاضر ضبط أدوية بعيادات خاصة.

وأوضح الدكتور محمد حسن مدير إدارة العلاج الحر، أنه تم إصدار ترخيص لعدد 8 منشآت طبية خاصة، وتوفيق أوضاع 83 منشأة طبية، وإنذار 191 منشأة طبية خاصة، بالإضافة إلى فحص 14 شكوى واتخاذ ما يلزم حيالها.

 

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