بعد مشاكل دفنه.. تعرف على مصير جثمان الموسيقار حلمي بكر

حالة كبيرة من الجدل أثيرت بعد رحيل الموسيقار حلمي بكر، ليلة أمس، الجمعة أول مارس، في أحد المستشفيات بمركز كفر صقر بمحافظة الشرقية.

وأصر نجله على عدم دفنه حتى عودته من أمريكا، وحاولت أرملة بكر دفنه، وأعلن نجل الراحل عن تأجيل دفن وجنازة والده وذلك لحين عودته من أمريكا غدًا، وقد صرح في تصريحات صحفية وقال:"محدش هيدفنه ويودعه غيري أنا أجلت الدفن لبكرة لما أرجع".

بمزيد من الحزن والأسى، نعى النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب الفنان الكبير والملحن العظيم، الموسيقار حلمي بكر، الذي وافته المنية أمس، بعد صراع مع المرض.

وقال أبو العينين: نودع فنانًا عظيمًا، أثرى الحياة الفنية بجميل الألحان وأعذب السيمفونيات التي شكّلت جزءً أصيلًا من تاريخ الموسيقى العربية وعبرت عن هوية مصر السمعية وشخصيتها الفنية.

وأضاف أبو العينين: إن ما تركه الموسيقار الراحل من تاريخ موسيقي، ومسيرة فنية سيظل ملهمًا لكثير من الأجيال القادمة التي تتخذ من الفن سبيلًا وأملًا للرُقي والسمُو والذوق الأصيل، فقد كانت رسالته حاسمة في تثبيت أسس الأصالة الفنية والتمسك بمفردات الموسيقى المصرية والطرب الأصيل.

واختتم: خالص العزاء لأسرة الموسيقار الراحل حلمي بكر، ولنقابة الموسيقيين، سائلين الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان. وإنا لله وإنا إليه راجعون.

كشف الفنان خالد بيومي، نقيب المهن الموسيقية بالشرقية وأمين الصندوق بالنقابة العامة، تفاصيل أزمة نقل جثمان الموسيقار حلمي بكر، من محافظة الشرقية إلى القاهرة منذ ليلة أمس وحتى صباح اليوم.