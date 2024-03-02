أدعية صلاة التراويح في رمضان.. من أحب الأفعال إلى قلوب المسلمين

أدعية صلاة التراويح في رمضان، مع بداية شهر رمضان، يأتي معه صلاة واحدة من أحب الأفعال إلى قلوب المسلمين في رمضان ألا وهي صلاة التراويح عقب أداء صلاة العشاء، والتي تمتد حتى صلاة الفجر وهي سنة مؤكدة عن النبي صلى الله عليه وسلم، على كل مسلم أن نستثمر أجر صلاة التراويح الكبير في الدعاء مثل أدعية صلاة التراويح في رمضان والتي نتقرب بها إلى الله.



ومن أدعية صلاة التراويح في رمضان المتواترة ما يلي اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت سبحانك تقضي ولا يقضى عليك انه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت فلك الحمد يا الله على ما قضيت ولك الشكر على ما أنعمت به علينا وأوليت نستغفرك يا ربنا من جميع الذنوب والخطايا ونتوب اليك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله.

- اللهم اغفر لنا وارحمنا وأعتق رقابنا من النار اللهم أجعلنا من يقوم ليلة القدر إيمانا واحتسابا، اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، اللهم اختم لنا شهرك الكريم برضوانك وأعتقنا من نيرانك واجعلنا فيه من المقبولين.

- يا فارج الهمّ ويا كاشف الغم فرج همنا ويسر أمرنا، وارحم ضعفنا وقلة حيلتنا، وارزقنا من حيث لا نحتسب يا رب العالمين، اللهم إني نسألك أن تجعل خير عملي آخره، وخير أيامنا يوم نلقاك فيه، إنّك على كل شيءٍ قَدير.

- يا رب اللهم اعنا في رمضان على الصلاة والقيام وتلاوة القرآن الكريم، اللهم اقطع عنا أحزاب الشياطين، ومن علينا بالتوبة والغفران والرضوان، يا رب أدخلنا برحمتك الجنان، بفضلك ورحمتك يا ذا الجلال والإكرام.

- داونا اللهم بدوائك واشفنا بشفائك وأغنني بفضلك عمن سواك يا كاسي العظام لحما بعد الموت ارحمنا إذا أتانا اليقين وعرق منا الجبين وبكى علينا الحبيب والغريب اللهم ارحمنا إذا وورينا التراب وغلقت من القبور الأبواب فإذا الوحشة والوحدة وهول الحساب

- اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك أحسن وقوفنا بين يديك لا تخزنا يوم العرض عليك اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة يا حنان، يا منان، يا ذا الجلال و الاكرام.

دعاء صلاة تراويح رمضان

دعاء صلاة تراويح رمضان، صلاة التراويح هي إحدى صلوات النفل، وصلاة النفل من السنن التي نقوم بفعلها من أجل التقرب إلى الله ودعاء صلاة تراويح رمضان وهي من الأدعية التي يمكننا ترديدها أثناء صلاة التراويح، بمجرد ثبوت هلال الشهر الكريم تكون أول تراويح بعد عشاء آخر ليلة من شعبان، وتمتلئ المساجد من أول صلاة تراويح قبل حلول أول أيام رمضان ثم يليها السحور، ومن دعاء صلاة تراويح رمضان ما يلي:

- اللهم خالق الإنسان فارق الفرقان ومنزل القران، اللهم يا عالم الإعلان والسر، يارب بارك لجميع المسلمين ولنا جميعا بصوم رمضان الكريم.

- اللهم برحمتك الواسعة عمنا واكفنا شر ما أهمنا وأغمنا وعلى الإيمان الكامل والكتاب والسنة جمعا توفنا وأنت راض عنا يا خير الرازقين اللهم إنا نسألك أن ترزقنا حبك.. وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا الى حبك وأن تغفر لنا وترحمنا وإذا أردت بقوم فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين لا خزايا ولا ندامة ولا مبدلين برحمتك يا أرحم الراحمين.

- اللهم يا كريم يا عظيم، أهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت واصرف عنا يا رحمن يا رحيم شر ما قضيت، إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك.

- يا رب نسبح بحمدك، عدد خلقك ومداد كلماتك وزنة عرشك ورضا نفسك، كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك.

- فلك الحمد يا الله على ما قضيت ولك الشكر على ما أنعمت به علينا وأوليت نستغفرك يا ربنا من جميع الذنوب والخطايا ونتوب اليك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله.

- اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر، ونعوذ بك من والصراط وذلته، ونعوذ بك من يوم القيامة وروعته، اللهم اجعلنا نخشاك كأننا نراك، وأسعدنا بتقواك، ومتعنا برؤياك، واجمعنا مع نبيك ومصطفاك، اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، وأعلي بفضلك كلمة الحق والدين.

- اللهم خالق الإنسان فارق الفرقان ومنزل القران، اللهم يا عالم الإعلان والسر، يارب بارك لجميع المسلمين ولنا جميعا بصوم رمضان الكريم.

- اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت سبحانك تقضي ولا يقضى عليك انه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت

- اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم تقبل من واقبلنا، وتب علينا وسامحنا، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، واختم لنا بخاتمة السعادة أجمعين.

دعاء التراويح مكتوب

دعاء التراويح مكتوب، صلاة التراويح من النفحات الإيمانية التي يتميز بها شهر رمضان ويزداد إقبال المسلمين عليها، ودعاء التراويح مكتوب من أهم الأدعية التي يبحث عنها المسلمين من أجل التقرب إلى الله أثناء أداء هذه الركعات، صلاة التراويح لها أجر كبير وثواب عظيم عند الله عز وجل والتي تزيد من رصيد المسلم في الحسنات ومن أهم ما يمز صلاة التراويح هو دعاء التراويح مكتوب.

كما تعد صلاة التراويح مستحبة كما اتفق العلماء، ومن دعاء التراويح مكتوب نقول يا رب اللهم اعنا في رمضان على الصلاة والقيام وتلاوة القرآن الكريم، اللهم اقطع عنا أحزاب الشياطين، ومن علينا بالتوبة والغفران والرضوان، يا رب أدخلنا برحمتك الجنان، بفضلك ورحمتك يا ذا الجلال والإكرام.

- اللهم ارحمنا اذا عرق منا الجبين، وكثر منها الأنين، اللهم ارحمنا إذا آيس من الطبيب وبكى علينا الحبيب، اللهم ارحمنا إذا وارانا التراب وودعنا الأحباب و فارقنا النعيم وانقطع عنا النسيم، اللهم ارحمنا اذا اندرس رسمنا، و نسي اسمنا ولم يذكرنا ذاكر ولم يزرنا زائر، اللهم ارحمنا يوم ترفع الدواوين وتوضع الموازين ويقوم الناس لله رب العالمين

- يا رب نسبح بحمدك، عدد خلقك ومداد كلماتك وزنة عرشك ورضا نفسك، كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك.

- اللهم ارضنا بقضائك وبما قسمته لنا، واجعلنا من الحامدين لك في السراء والضراء، اللهم يا من لطفه بخلقه شامل، وخيره لعبده واصل، لا تخرجني وذريتي وأهَلْي وأحبابي من دائرة الألطاف، وأمنا من كل ما نخاف، وكن لنا بلطفك الخفي الظاهر.

-اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء، ودرك الشقاء، وسوء القضاء، وشماتة الأعداء، اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك، وتحول عافيتك، وفجاءة نقمتك، وجميع سخطك.

- اللهم أنا نسألك الراحة عند الموت والعفو عند الحساب والفوز بالثواب والنجاة من العقاب يا عزيز يا وهاب يا ذا الجلال والإكرام.

- الله أنت السلام ومنك السلام، وإليك يرجع السلام، فحينا ربنا بالسلام وأدخلنا دارك دار السلام يا ذا الجلال والإكرام، ربنا ءاتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.

- اللهم إني نسألُك العفوَ والعافيةَ، في الدنيا والآخرةِ، اللهمَّ إني نسألُك العفوَ والعافيةَ، في دِيننا ودنيانا وأهَلْنا ومالنا، اللهمَّ استُرْ عوراتنا، وآمِنْ روعاتنا، واحفظنا من بين يدينا، ومن خلفينا، وعن يمينا، وعن شمالنا، ومن فوقنا، ونعوذُ بك أن أنغْتَالَ من تحتنا.

- اللهم اجعل الموت خير غائب ننتظره، والقبر خير منزل نعمره واجعل ما بعده خيرا لنا يا الله يا رب العالمين.