السيطرة على حريق اندلع في 3 منازل بأسوان

نجحت قوات الحماية المدنية من السيطرة على حريق إندلع فى 3 منازل بقرية العتمور أمبو التابعة لمركز كوم أمبو شمال أسوان مما أسفر عن إصابة شخصين، تم نقلهما للمستشفى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادث.

وكانت قد تلقت الأجهزة المعنية إخطاراً يفيد باندلاع حريق بقرية العتمور التابعة لمركز كوم أمبو، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية يرافقهم مسئولى الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم أمبو، إلى موقع الحريق وتم الدفع بـ 5 سيارات إطفاء تابعة للحماية المدنية، ونجحت فى إخماد الحريق، الذى اندلع فى 3 منازل.

حريق

وقال الدكتور مصطفى أبو المجد مدير عام الطب الوقائى بمديرية الشئون الصحية بأسوان، إن الحريق أسفر عن إصابة شخصين، هما: "محمد توفيق سالم، 30 سنة، أصيب بحروق متنوعه، وناجح جمال الدين، 47 سنة، أصيب باشتباه كسر فى القدم اليسرى"، وتم نقلهما إلى مستشفى كوم أمبو المركزى.

وكشفت المعاينة الأولية، أن الحريق شمل محتويات الـ 3 منازل بالكامل، فيما جارى حصر التلفيات والخسائر لتقدير وصرف التعويضات اللازمة، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.