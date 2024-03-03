تصل لبتر الأطراف وفقدان السمع| تحذير من مخاطر مدفع البازوكا الرمضاني.. فيديو

حذر الدكتور خالد بن الوليد عميد كلية العلوم بجامعة الوادي، من خطورة مدفع الكربون أو البازوكا، خاصة مع اقتراب شهر رمضان المبارك.

وقال خالد بن الوليد عميد كلية العلوم بجامعة الوادي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، المُذاع عبر فضائية "الأولى": "هناك مخاطر عديدة لمدفع البازوكا الرمضاني تصل لبتر الأطراف".

وأضاف: "مدفع البازوكا كارثة حقيقية، لأن مكوناته كلها خطر، حيث تبدأ بعلب مخلفات المواد الحشرية ويتم وضع الكربون فيها وهو خطر جدا"، موضحا أن مدفع البازوكا يؤثر على الجهاز السمعي ومن الممكن أن يؤدي إلى فقدان السمع.