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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فن وثقافة

تكريم محمد صلاح آدم في ملتقى نغم للمسرح.. صور

صدى البلد

أعرب الفنان محمد صلاح آدم عن سعادته بتكريمه فى حفل ملتقي نغم للمسرح الموسم الثالث دورة النجمة وفاء عامر.

ونشر محمد صلاح عددا من الصور من خلال حسابه الرسمي على موقع فيسبوك، وكتب معلقا: والله مصر بخير والموهوبين فيها كتير ولو اتقدملهم الدعم والرعاية هيخلي مصر في صفوف العالم الأول.

ويوم النجاح يوم الجوائز يوم المتعة والراحة بعد التعب والسهر والعرق .. اكتر من اكثر من ٣٠٠ موهوب وموهوبة تعبوا وعرقوا واستمتعوا بمشاركتهم فى فعاليات ملتقى نغم للمسرح .. عروض مسرحية (٢٧ عرض مثلوا اربع محافظات) - لقاءات تدريبية  - فقرات فنية مفتوحة للجمهور .. وورش ابداعية .

واختتم حديثه، قائلا: شكرا على مفاجأة تكريمي فرحة كبيرة ربنا يسعدكم .. شكرا لكل الناس اللي تعبت وساعدوا من غير اي مقابل .. شكرا للدعم الكبير اللي مش غريب عليها من الجدعة الموهوبة الطيبة بنت الاصول بنت اسكندرية النجمة وفاء عامر.. شكرا المهندس العبقري الموهوب الاصيل المحترم المخرج والمؤلف . . شكرا احمد علي  منسق عام الملتقى والمدير التنفيذي على التعب والتفاني شكرا ناس كتر خايف انسى حد .. وبأذن الرحمن الدورة اللي جاية النجاح حايبقى فوق الخيال .. الحمد لله .

وحفل ختام ملتقي نغم للمسرح الموسم الثالث
دورة النجمة وفاء عامر
رئيس الملتقي الأستاذ الدكتور نبيلة حسن
مدير الملتقى الفنان/ إبرهيم أحمد
المدير التنفيذي للملتقي الفنان/ أحمد محمد على
بحضور النجمة وفاء عامر لتكريم الفائزين في محاور التسابق الأربعة.
المونودراما - الديودراما - التريودراما- مسرح الطفل. 
وتكريم نخبة من نجوم صناعة المسرح 
الفنان العالمي وليد عوني
السينوجراف المهندس وائل عبد الله
المخرج والمؤلف أحمد البوهي
الفنانة السورية ناندا محمد
المخرج حازم العوادلي
الفنان محمد صلاح آدم 
والفنانين المدربين فى لقاءات تدريبية على هامش الملتقي 
الدكتور محمد عبد الهادي 
المخرج الفنان سعيد قابيل 
الفنان محمد فاروق وبمشاركة اكثر من ٣٠٠ فنان  اطفال - ويافعين - شباب  شاركوا فى فعاليات الملتقي
عروض مسرحية (٢٧ عرض مثلوا اربع محافظات) - لقاءات تدريبية  - فقرات فنية مفتوحة للجمهور.

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