معتمد جمال عن شيكابالا: بيعمل مراوغات تخليني أشتمه

نشر الإعلامي عبر حسابه بموقع فيسبوك، هاني حتحوت تصريحات معتمد جمال، المدير الفني السابق لنادي الزمالك بشأن شيكابالا.

وقال معتمد جمال: أسطورة لن تتكرر وكان يعمل معي كأنه مدرب مساعد في الجهاز الفني، أحيانا بيعمل مراوغات تخليني أشتمه من الانبهار، معتمد جمال يتغزل في شيكابالا.

وكشف معتمد جمال، المدير الفني السابق لنادي الزمالك حقيقة أنباء طلبه رحيل ناصر منسي قبل رحيلة عن تولي مسؤلية الفريق.

وقال معتمد جمال خلال تصريحات مع الإعلامي هاني حتحوت، كان هناك أحاديث أن ناصر منسي يرحل عن الزمالك خلال وجودي مديرا فنيا للفريق، وطلبت استمراره من حسين لبيب ورئيس النادي وافق على استمراره.

وتابع معتمد جمال: "طلبت استمرار ناصر منسي وحسين لبيب وافق، وعمرو السيسي كان يرغب في الرحيل عن الزمالك.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لخوض مباراة سوار الغيني، المقرر لها اليوم الأحد، في الجولة السادسة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك صدارة مجموعته في بطولة كأس الكونفيدرالية برصيد 13 نقاط من 4 انتصارات وتعادل، وحسم تأهله إلى دور الثمانية للبطولة.