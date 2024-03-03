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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

رقص وسط الشارع.. شرطي هندي ينظم المرور بطريقة غريبة|شاهد

رقص
رقص

أثار وزير السياحة والتعليم العالي في ناجالاند «تيمجين إيمنا ألونج» اهتمام متابعيه على منصات التواصل الاجتماعي من خلال مشاركة مقطع فيديو لشرطي مرور هندي يشتهر بالرقص.
 

كيف ذلك ؟

يظهر في الفيديو شرطي المرور رانجيت سينغ وهو ينظم حركة المرور بحركات رقص مستوحاة من مايكل جاكسون. 

وقدم الوزير Temjen رسالة ملهمة لمتابعيه، قائلًا: “لا تنظتر المكان المناسب لتظهر موهبتك، اصنع أنت المكان”.

لاقى الفيديو إعجاب العديد من المشاهدين، حيث حصد أكثر من 50 ألف مشاهدة ومئات الإعجابات والتعليقات. 

وأثنى أحد المستخدمين على الفيديو قائلاً: "موقف رائع، لجعل النشاط الدنيوي ممتعًا". 


يُشار إلى أن الشرطي سينغ يتمتع بشعبية كبيرة على وسائل التواصل الاجتماعي بفضل أسلوبه الفريد في تنظيم حركة المرور، حيث يمتلك حوالي 235000 متابع على Instagram. 

رقص حركة المرور هندي شرطي مرور وزير

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