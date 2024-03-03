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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الصوص السحري .. صاحب عربية يكشف سر المهنة وتحويجة طبق الفول|اعرف الطريقة

صدى البلد

تداول مستخدمو الفيسبوك فيديو لأحد أصحاب عربيات الفول وهو يقدم طريقة تحويجة فول العربية والمعروف باسم صوص الفول .

 

وكانت مكونات تحويجة فول العربية  بسيطة وغير مكلفة وإليكم الطريقة 

المكونات

٤ معالق دقيق 

معلقتين طحينة 

نص معلقة ملح 

رشه كمون 

معلقتين خل 

وليمونة 

شطه حمراء

طريقة عمل صوص فول العربيات للتحويجة 

 

توضع المكونات في برطمان محكم بدون وضع الطحينية وترجع المكونات جيدا بالبرطمان حتي تتجانس جميعها ثم بعد دوبان الدقيق مع باقي المكونات نضع الطحين وترج مرة أخري 

 

كل ما عليك وضع الصوص في زجاجة مياه صغيرة وعمل فتحات في غطاء الزجاجة وبعد تسخين الفول يرش الصوص علي الفول ومعلقتين زيت وكمون وعصره ليمون ويقلب  وبالهنا والشفا. 

عربيات الفول عربية فول طبق الفول الصوص الطحين برطمان طريقة عمل صوص طحين طحينة

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الصوص السحري .. صاحب عربية يكشف سر المهنة وتحويجة طبق الفول|اعرف الطريقة

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