عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حملات مستمرة للنظافة والتجميل بالشوارع والطرق الرئيسية بالشرقية

صدى البلد

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف المتابعات الميدانية اليومية لرفع كفاءة النظافة والتجميل وتطوير الشوارع لتهيئة الأجواء المناسبة أمام المواطنين والزائرين والإرتقاء بالشكل الحضاري والجمالي للمدن.

في هذا الإطار تواصل رئاسة مركز ومدينه مشتول السوق أعمال رفع كفاءه الإنارة وصيانة الأعمدة والكشافات لتحسين مستوى الرؤية وحفاظاً على أرواح المواطنين وبالوحدة المحلية بالصحافة تم متابعة أعمال الاناره العامة على الطرق الرئيسية بالمدينه والمداخل الرئيسية بالوحدات المحليه وصيانة الطريق العمومي بالصحافة والشوارع الداخلية التابعة للوحدة المحلية بالصحافة.

وحفاظاً على الشكل الحضارى والجمالى لشوارع العاصمة، قامت رئاسة حي أول الزقازيق بحملات النظافة واشتملت أعمال النظافه على شارع فاروق وميدان عرابي من أجل إظهار الحي بالشكل الجمالي وتحسين الصورة أمام المواطنين.

وفي مركز منيا القمح تم المرور والمتابعة على إدارة تحسين البيئه للتأكيد على الالتزام بغطاء السيارات قبل الخروج من النقطة الوسيطه إلى المقالب العموميه، والتأكد على الالتزام بعدم تجميع قمامة داخل النقطه الوسيطه وسرعة نقلها فورا إلى المقالب العموميه والتأكد من سلامة معدات النظافة والنقطة الوسيطة الثابتة ورفع كفاءة منظومة النظافة لخلق بيئة صحية ونظيفة لمتابعة اعمال رفع القمامة ونقلها من النقطة الوسيطة الثابتة الى المقالب العمومية.

كما قامت رئاسة مركز ومدينة الحسينية بقص وتهذيب الأشجار ورفع تراكمات قص الأشجار بشارع المدارس بمدينة الحسينية ورفع الأتربة ومخلفات قص الأشجار للحفاظ على الشكل الجمالي للمدينة وذلك في إطار الحملات اليومية المستمرة من أجل تجميل مداخل المدن والقرى وذلك حتي تظهر المدينة والوحدات المحلية التابعة لها بالشكل الحضاري اللائق.

وتواصل الأجهزة التنفيذية برئاسة مركز ومدينة الحسينية رفع تراكمات القمامة من الشوارع والطرق الداخلية ( الشارع الرئيسي – أمام مجمع خدمات الحسينية الجديد – أمام مجلس مدينة الحسينية - أمام بنك مصر – الواجهة – النافورة – الساحة الشعبية – أمام المواقف – أمام بنك القاهرة – أمام البنك الأهلي المصري - شارع المركز – شارع ترعة سراج – شارع المدارس) وذلك حتي تظهر المدينة بالشكل الحضاري والجمالي اللائق.

محافظ الشرقية يستقبل رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري الجديد

وفي سياق متصل، شنت رئاسة مدينة صان الحجر حملة نظافة بالمنطقة الأثرية لإظهار الشكل الحضاري لاستقبال المواطنين والزائرين والنهوض وتم رفع السفوحة من مدخل البوابة الرئيسية للآثار وري وتهذيب الاشجاربالمنطقة الاثرية بالاضافة إلى رفع المتولد اليومي من صناديق القمامة والمخلفات وكنس الشوارع الرئيسية والفرعية ورفع المواد الصلبة من الطرق العامة وتفريغ الناتج اليومي من اماكن التجميع والنقاط الوسيطة ونقلها إلى المقالب العمومية، ورفع المتولد اليومى بحموله ١٦ طن من خلال منظومة الجمع المنزلى والشوارع بالأحياء ( طيبة – المدارس – المسلمية) ورفع الناتج من سويقات الخضار اليومية والشوارع المحيطة.

وفى سياق أخر قام قسم الكهرباء وترشيد الطاقة بمواصلة اعمالة اليومية من صيانة اعمدة الإنارة واصلاح كشافات الانارة وتغير التالف منها وإزالة أي نزلات من على الاعمدة وتغيرها بخلايا ضوئية.

أعمال رفع القمامة أرواح المواطنين الإنارة العامة الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية الحسينية الشكل الحضاري الطرق الرئيسية المقالب العمومية النظافة والتجميل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

1000 جنيه|تراجع حاد بأسعار الذهب خلال الساعات الأخيرة.. وعيار 21 الآن مفاجأة

انهيار سعر الدولار في السوق السوداء.. وهذا ثمنه رسميًا الآن

هبوط عنيف| تفاصيل أكبر ضربة للسوق السوداء.. ومفاجأة في سعر الدولار الآن

تراجعت 20% .. هبوط في أسعار اللحوم بالأسواق

2040 جنيها.. هبوط مفاجيء في أسعار الذهب اليوم بمصر

فرق متوسطة| تعرف على منافس الأهلي في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا

تجاوز التوقعات.. هبوط قوي بأسعار الذهب في مصر الآن

عكس التوقعات.. تحرك مفاجئ في أسعار الدواجن اليوم

ترشيحاتنا

هل التسمية قبل الوضوء شرط لصحته ؟.. أمين الفتوى يوضح

محمد صلاح: استبعاد محمد النني من معسكر المنتخب أمر طبيعي

تعذيب ورفض الذهاب للمستشفى| نجل حلمي بكر يتهم أرملة الفنان.. وهذه تفاصيل جديدة

بعد أزمة دفنه.. تغيير مكان جنازة الموسيقار حلمي بكر

قرار عاجل من التعليم لسد عجز معلمي المواد التجارية في المدارس الفنية

بشرة خير| انخفاض سعر الحديد اليوم.. والسبب رأس الحكمة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شمس الكويتية بشعر غجري تثير الجدل بإطلالة جريئة

قمر زي أمها.. ظهور ابنة أحمد السقا يشعل السوشيال ميديا|شاهد

بعد زيادة وزنها.. روبي تثير الجدل على السوشيال ميديا بفستان قصير

رقص وسط الشارع.. شرطي هندي ينظم المرور بطريقة غريبة|شاهد

فيديو

المصرية ميساء خليفة.. الشعب المغربي يطالب بمنحها الجنسية.. ما السبب؟|فيديوجراف

دراما رمضان 2024| طرح البرومو الرسمي لمسلسل الحشاشين

محدش يدفنه.. نجل حلمي بكر يستعين بمرتضى منصور.. ونقيب الموسيقيين: هجيب حقه

إعلان تسعير 7 سلع أساسية.. الحكومة تلزم التجار بهذا القرار

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: المرأة المصرية .. سنوات من التمكين

هند عصام

هند عصام تكتب: لم أتعاف بعد

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: هجوم دوّار النابلسي.. غزّة تخرج من التاريخ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: التغيير من أكثر الأشياء ثباتا

مني أحمد

منى أحمد تكتب: إمام الملحنين فيردي مصر

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: سيدة من خلال كتاب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أمنية عبد الرحمن التي لم يعلنها أمام الرئيس

مي حمدي

مي حمدي تكتب: كل الخير

اﻟﻤﺰﻳﺪ