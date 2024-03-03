حملات مستمرة للنظافة والتجميل بالشوارع والطرق الرئيسية بالشرقية

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف المتابعات الميدانية اليومية لرفع كفاءة النظافة والتجميل وتطوير الشوارع لتهيئة الأجواء المناسبة أمام المواطنين والزائرين والإرتقاء بالشكل الحضاري والجمالي للمدن.

في هذا الإطار تواصل رئاسة مركز ومدينه مشتول السوق أعمال رفع كفاءه الإنارة وصيانة الأعمدة والكشافات لتحسين مستوى الرؤية وحفاظاً على أرواح المواطنين وبالوحدة المحلية بالصحافة تم متابعة أعمال الاناره العامة على الطرق الرئيسية بالمدينه والمداخل الرئيسية بالوحدات المحليه وصيانة الطريق العمومي بالصحافة والشوارع الداخلية التابعة للوحدة المحلية بالصحافة.

وحفاظاً على الشكل الحضارى والجمالى لشوارع العاصمة، قامت رئاسة حي أول الزقازيق بحملات النظافة واشتملت أعمال النظافه على شارع فاروق وميدان عرابي من أجل إظهار الحي بالشكل الجمالي وتحسين الصورة أمام المواطنين.

وفي مركز منيا القمح تم المرور والمتابعة على إدارة تحسين البيئه للتأكيد على الالتزام بغطاء السيارات قبل الخروج من النقطة الوسيطه إلى المقالب العموميه، والتأكد على الالتزام بعدم تجميع قمامة داخل النقطه الوسيطه وسرعة نقلها فورا إلى المقالب العموميه والتأكد من سلامة معدات النظافة والنقطة الوسيطة الثابتة ورفع كفاءة منظومة النظافة لخلق بيئة صحية ونظيفة لمتابعة اعمال رفع القمامة ونقلها من النقطة الوسيطة الثابتة الى المقالب العمومية.

كما قامت رئاسة مركز ومدينة الحسينية بقص وتهذيب الأشجار ورفع تراكمات قص الأشجار بشارع المدارس بمدينة الحسينية ورفع الأتربة ومخلفات قص الأشجار للحفاظ على الشكل الجمالي للمدينة وذلك في إطار الحملات اليومية المستمرة من أجل تجميل مداخل المدن والقرى وذلك حتي تظهر المدينة والوحدات المحلية التابعة لها بالشكل الحضاري اللائق.

وتواصل الأجهزة التنفيذية برئاسة مركز ومدينة الحسينية رفع تراكمات القمامة من الشوارع والطرق الداخلية ( الشارع الرئيسي – أمام مجمع خدمات الحسينية الجديد – أمام مجلس مدينة الحسينية - أمام بنك مصر – الواجهة – النافورة – الساحة الشعبية – أمام المواقف – أمام بنك القاهرة – أمام البنك الأهلي المصري - شارع المركز – شارع ترعة سراج – شارع المدارس) وذلك حتي تظهر المدينة بالشكل الحضاري والجمالي اللائق.

وفي سياق متصل، شنت رئاسة مدينة صان الحجر حملة نظافة بالمنطقة الأثرية لإظهار الشكل الحضاري لاستقبال المواطنين والزائرين والنهوض وتم رفع السفوحة من مدخل البوابة الرئيسية للآثار وري وتهذيب الاشجاربالمنطقة الاثرية بالاضافة إلى رفع المتولد اليومي من صناديق القمامة والمخلفات وكنس الشوارع الرئيسية والفرعية ورفع المواد الصلبة من الطرق العامة وتفريغ الناتج اليومي من اماكن التجميع والنقاط الوسيطة ونقلها إلى المقالب العمومية، ورفع المتولد اليومى بحموله ١٦ طن من خلال منظومة الجمع المنزلى والشوارع بالأحياء ( طيبة – المدارس – المسلمية) ورفع الناتج من سويقات الخضار اليومية والشوارع المحيطة.

وفى سياق أخر قام قسم الكهرباء وترشيد الطاقة بمواصلة اعمالة اليومية من صيانة اعمدة الإنارة واصلاح كشافات الانارة وتغير التالف منها وإزالة أي نزلات من على الاعمدة وتغيرها بخلايا ضوئية.