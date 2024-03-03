عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بدء فعاليات مؤتمر " تكنولوجيا العمارة والعمران نحو بناء مصر جديدة " بالغردقة

صوره ارشيفيه
صوره ارشيفيه

 شهد اللواء ايهاب رأفت مستشار المحافظ لشئون المديريات والمدن نائبا عن اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الاحمر  فعاليات مؤتمر "تكنولوجيا العمارة والعمران نحو بناء مصر جديدة " والذي يقام بمدينة الغردقة في الفتره من ٢ الى ٤ مارس ٢٠٢٤ تحت رعاية الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبرئاسة الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا. والرعاية الأدبية للواء عمرو حنفى محافظ البحر الاحمر وبحضور الاستاذ الدكتور احمد عطا نائب محافظ الغربية ، والاستاذ الدكتور أيمن فريد مساعد وزير التعليم العالي ، والعديد من ممثلي الدول العربية علي رأسها المملكة الأردنية الهاشمية والجمهورية العربية السورية .

فى بداية كلمته رحب اللواء ايهاب رأفت بجميع الحاضرين والمشاركين فى هذا المؤتمر الدولى ، ناقلا لهم تحيات اللواء عمرو حنفى ، معربا عن سعادته لاستضافة هذا الحدث العلمى الجلل على ارض المحافظة الساحلية وتواجد وفد كبير من السادة المهندسين بالإدارات المعنية من ديوان عام المحافظة ومجلس مدينة الغردقة والذين حضروا للاستفادة من هذا المؤتمر الدولى الذى يعد فرصة طيبة للإدارات الهندسية والتخطيط واملاك الدولة ومراكز الشبكات للتواجد وسط هذه الكوكبة الفاضلة من العلماء الدوليين للاستفادة بخبراتهم.

وفي ذات السياق أشاد رافت بالموضوعات التي سيتناولها المؤتمر وكذلك التبادل العلمي لاكثر من ١٠٠ باحث وعالم ولفيف من الشخصيات والأسماء البارزة في مجال العلوم الهندسية بالاضافة الي تبادل الخبرات بين الجامعات المصرية والعربية ، مشيرا إلى أن تطوير الهندسة المعمارية والتخطيط العمرانى يعد هدفا اساسيا واستراتيجيا من أهداف الدولة وتماشيا مع توجيهات القيادة السياسية ورؤية مصر ۲۰۳۰ ..

يذكر أن هذا المؤتمر يتضمن عدة محاور منها ( مباني المستقبل ، الرؤى المستقبلية للمدن ،الاستدامة والتكنولوجيات الخضراء ، التغير المناخي وبناء المستقبل ، الجمهورية الجديدة والأمن القومي ،الأتمتة والرقمنة في العمارة والعمران ، الذكاء الاصطناعي ومستقبل العمارة والتصميم العمراني ،البنية التحتية الخضراء والبيئة العمرانية ، مستقبل التعليم التكنولوجي والمعماري ،التكنولوجيا وإدارة المشروعات ) ، ويعقد على هامش المؤتمر معرض للرعاة الرئيسين من الشركات العاملة في قطاعات المقاولات والاستشارات الهندسية وصناعة المواد البنائية والمكاتب الفنية المتخصصة .

البحر الأحمر التعليم العالي والبحث العلمي الجامعات المصرية والعربية الجامعات المصرية الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

1000 جنيه|تراجع حاد بأسعار الذهب خلال الساعات الأخيرة.. وعيار 21 الآن مفاجأة

انهيار سعر الدولار في السوق السوداء.. وهذا ثمنه رسميًا الآن

تراجعت 20% .. هبوط في أسعار اللحوم بالأسواق

2040 جنيها.. هبوط مفاجيء في أسعار الذهب اليوم بمصر

عكس التوقعات.. تحرك مفاجئ في أسعار الدواجن اليوم

تراجع كبير لجميع الأعيرة.. سعر الذهب الآن في مصر

بشرة خير| انخفاض سعر الحديد اليوم.. والسبب رأس الحكمة

60 دقيقة للأمام.. حقيقة تغيير التوقيت قبل رمضان وموعد أذان المغرب والفجر

ترشيحاتنا

مجلس الشيوخ يحيل 11 اقتراحا برغبة إلى الحكومة

التموين: 12 فرصة استثمارية جديدة في 8 محافظات على مساحة 404 أفدنة

بعد توقيع الصفقة الاستثمارية الأكبر| انخفاض في أسعار هذا النوع من السيارات.. إيه الحكاية ؟

بالإنفوجراف... نتائج مبشرة لنجاح منظومة التطوير الشامل لقطاع الغزل والنسيج

رئيس جهاز دمياط الجديدة يتفقد تأهيل مبنى المطعم والكافيتريا بالحديقة المركزية والمركز التكنولوجي

حال إقامتها.. قناة مجانية مفتوحة تنقل مباراة الزمالك وسوار الغيني في الكونفدرالية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الصوص السحري .. صاحب عربية يكشف سر المهنة وتحويجة طبق الفول|اعرف الطريقة

مش هيكلفك 20 جنيه.. طريقة عمل السوبيا في المنزل بمكون سر المحلات

تعذيب ورفض الذهاب للمستشفى| نجل حلمي بكر يتهم أرملة الفنان.. وهذه تفاصيل جديدة

شمس الكويتية بشعر غجري تثير الجدل بإطلالة جريئة

فيديو

قبل تشييع جثمانه.. أرملة حلمي بكر تكشف لحظاته الأخيرة وترد على أقاربه.. فيديو

فستان خطيبة مسلم يضعه في مأزق

المصرية ميساء خليفة.. الشعب المغربي يطالب بمنحها الجنسية.. ما السبب؟|فيديوجراف

دراما رمضان 2024| طرح البرومو الرسمي لمسلسل الحشاشين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: المرأة المصرية .. سنوات من التمكين

هند عصام

هند عصام تكتب: لم أتعاف بعد

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: هجوم دوّار النابلسي.. غزّة تخرج من التاريخ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: التغيير من أكثر الأشياء ثباتا

مني أحمد

منى أحمد تكتب: إمام الملحنين فيردي مصر

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: سيدة من خلال كتاب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أمنية عبد الرحمن التي لم يعلنها أمام الرئيس

مي حمدي

مي حمدي تكتب: كل الخير

اﻟﻤﺰﻳﺪ