بدء فعاليات مؤتمر " تكنولوجيا العمارة والعمران نحو بناء مصر جديدة " بالغردقة

شهد اللواء ايهاب رأفت مستشار المحافظ لشئون المديريات والمدن نائبا عن اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الاحمر فعاليات مؤتمر "تكنولوجيا العمارة والعمران نحو بناء مصر جديدة " والذي يقام بمدينة الغردقة في الفتره من ٢ الى ٤ مارس ٢٠٢٤ تحت رعاية الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبرئاسة الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا. والرعاية الأدبية للواء عمرو حنفى محافظ البحر الاحمر وبحضور الاستاذ الدكتور احمد عطا نائب محافظ الغربية ، والاستاذ الدكتور أيمن فريد مساعد وزير التعليم العالي ، والعديد من ممثلي الدول العربية علي رأسها المملكة الأردنية الهاشمية والجمهورية العربية السورية .

فى بداية كلمته رحب اللواء ايهاب رأفت بجميع الحاضرين والمشاركين فى هذا المؤتمر الدولى ، ناقلا لهم تحيات اللواء عمرو حنفى ، معربا عن سعادته لاستضافة هذا الحدث العلمى الجلل على ارض المحافظة الساحلية وتواجد وفد كبير من السادة المهندسين بالإدارات المعنية من ديوان عام المحافظة ومجلس مدينة الغردقة والذين حضروا للاستفادة من هذا المؤتمر الدولى الذى يعد فرصة طيبة للإدارات الهندسية والتخطيط واملاك الدولة ومراكز الشبكات للتواجد وسط هذه الكوكبة الفاضلة من العلماء الدوليين للاستفادة بخبراتهم.

وفي ذات السياق أشاد رافت بالموضوعات التي سيتناولها المؤتمر وكذلك التبادل العلمي لاكثر من ١٠٠ باحث وعالم ولفيف من الشخصيات والأسماء البارزة في مجال العلوم الهندسية بالاضافة الي تبادل الخبرات بين الجامعات المصرية والعربية ، مشيرا إلى أن تطوير الهندسة المعمارية والتخطيط العمرانى يعد هدفا اساسيا واستراتيجيا من أهداف الدولة وتماشيا مع توجيهات القيادة السياسية ورؤية مصر ۲۰۳۰ ..

يذكر أن هذا المؤتمر يتضمن عدة محاور منها ( مباني المستقبل ، الرؤى المستقبلية للمدن ،الاستدامة والتكنولوجيات الخضراء ، التغير المناخي وبناء المستقبل ، الجمهورية الجديدة والأمن القومي ،الأتمتة والرقمنة في العمارة والعمران ، الذكاء الاصطناعي ومستقبل العمارة والتصميم العمراني ،البنية التحتية الخضراء والبيئة العمرانية ، مستقبل التعليم التكنولوجي والمعماري ،التكنولوجيا وإدارة المشروعات ) ، ويعقد على هامش المؤتمر معرض للرعاة الرئيسين من الشركات العاملة في قطاعات المقاولات والاستشارات الهندسية وصناعة المواد البنائية والمكاتب الفنية المتخصصة .