بعد استقبال 115 حالة تسمم دوائي|تحذير عاجل من مستشفى بنها الجامعي للمواطنين

أصدر مركز السموم الإكلينيكية بمستشفى بنها الجامعى، ، تقريرًا بعدد الحالات التي استقبلها المركز خلال شهر فبراير الماضى.

واستعرض التقرير بحسب الحالات التي تعرضت للتسمم نتيجة اختناق غاز، ومبيدات حشرية، ومخدرات، مشتقات بترولية، ومواد كاوية، وأدوية علاجية، وتسمم غذائي، ولدغات حشرات.

وقد بلغ إجمالى عدد الحالات التي تم استقبالها خلال فبراير الماضي 266 حالة تسمم، تم تقديم الخدمة العاجلة لها وإنقاذ حياتها، حيث بلغت حالات التسمم الدوائي بإجمالي 115 حالة، وكذلك 48 حالة تسمم كيماوي، و10 حالات مواد بترولية، و36 حالة غازات سامة.

كما تبين إصابة 38 حالة تسمم بالمبيدات الحشرية، و14 حالة مخدرات، و5 حالات تسمم غذائي،.

وناشد مركز السموم المواطنين بتوخى الحذر واتخاذ الحيطة والانتباه لأطفالهم، والعمل على إبعاد الأدوية ومشتقاتها عن متناول أيديهم حتى لا يتعرضون لحالات التسمم.

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