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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

لحل مشكلة الصرف.. ضبط 3 مخالفات في حملة تفتيشية بواحة سيوة

ضبط وصلات غير قانونية
ضبط وصلات غير قانونية للرى بسيوة

نظم مركز ومدينة سيوةوحملة مكبرة للتفتيش على مياه الآبار المهدرة دون مقتضى في المصارف أو المستخدمة في أراضٍ غير مرخص بريها، تحت إشراف محمد بكر يوسف، رئيس مركز ومدينة سيوة، وبمشاركة الدكتور محمد شامة، وكيل إدارة الري والصرف بسيوة، وحمزة منصور، مقرر اللجنة الدائمة للري والصرف، وعدد من أعضاء اللجنة وعدد من الإدارات المختصة.

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وأسفرت الحملة عن ضبط 3 مخالفات بمناطق “فطناس - قوطة - مسوس”، والتي يتم فيها إهدار المياه بشكل غير قانوني ولا يوجد تنظيم لعملية الري، وتم دفع غرامات فورية للمخالفين.

وقال رئيس مدينة سيوة إن المخالفات التي تم ضبطها كان لها أثر إيجابي بزيادة منسوب مياه الصرف الزراعي في المصارف والبرك.

وشدد رئيس المركز على اتخاذ جميع الإجراءات الرادعة ضد المخالفين، مناشدا الأهالي المشاركة في تحمل المسئولية المجتمعية ومنع هذه المخالفات.

ووجه باستمرار حملات التفتيش والمرور على الآبار طوال الفترة القادمة، خاصة خلال فترة التقلبات الجوية غير المستقرة.

وأضاف أن الحفاظ على المياه المستخدمة في الشرب أو ري الزراعات يعد قضية أمن قومي مع مواجهة أي مخالفات واتخاذ جميع الإجراءات القانونية الرادعة ضد المخالفين.

وأشاد بالجهود المبذولة من إدارة الأوقاف في توعية المواطنين استكمال لجهود الدولة في دعم منظومة الري وحل مشكلة ارتفاع منسوب مياه الصرف الزراعي، والتي يتم تنفيذها حاليا بتنفيذ القناة الناقلة، وإنشاء عدد من الآبار المقننة من خلال وزارة الري بالتعاون مع إدارة المياه بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة، مع مراجعة جميع آبار الزراعات وإغلاق الآبار العشوائية ومتابعة منسوب مياه البحيرات والاطمئنان على الجسور.

مطروح محافظة مطروح اخبار محافظة مطروح واحة سيوة الصرف الزراعى

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