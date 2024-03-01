افتتاح معرض أهلا رمضان بمطروح.. خفض أسعار تمور سيوة تيسيرا على المواطنين

وجه اللواء أشرف إبراهيم السكرتير عام محافظة مطروح بخفض أسعار التمور داخل معرض أهلا رمضان والذي تم فتحه أمام الجمهور.



وأكد السكرتير العام على ضرورة استمرارية وتوافر السلع بالأسعار المخفضة مع فتح مزيد من المعارض بمدن المحافظة والوصول إلى جميع المناطق للتيسير على المواطنين مع استقبال الشهر الكريم.

كان السكرتير عام محافظة مطروح معرض أهلا رمضان خلف مديرية التموين بمدينة مرسى مطروح والذي يتم تنفيذه لتوفير السلع المدعمة للمواطنين بحضور المهندسة هند مساعد مدير مديرية التموين ومختار جبريل الصنفرى رئيس الغرفة التجارية بمطروح والعمدة عبد الكريم يونس رئيس مجلس عمد ومشايخ مطروح وعدد من العمد والمشايخ وأهالي مطروح.

تفقد السكرتير العام أجنحة المعرض من السلع الغذائية الأساسية واللحوم والمنظفات وغيرها تيسيرا على الأهالي بمشاركة أصحاب المنتجات المعروضة، بالإضافة إلى توافر سيارات توزيع أسطوانات البوتاجاز والخبز أمام المعرض للتيسير على المواطنين.