جامعة مطروح تنظم قافلة بيطرية برأس الحكمة



نظمت كلية الطب البيطري جامعة مطروح بالتنسيق مع مديرية الطب البيطري بمطروح قافلة طبية بيطرية تحت المبادرة الرئاسية حياة كريمة إلى الوحدة الطبية البيطرية بمدينة رأس الحكمة.



وأكدت إيمان خليفة القائم بأعمال عميد الكلية أن القافلة برعاية الدكتور مصطفى النجار رئيس جامعة مطروح وقام بها مجموعة متميزة من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم.



وأوضحت أنه بلغ إجمالي عدد الحالات من الأغنام والماعز والطيور التي تم تقديم العلاج لها ٢٠٨ حالات.



وأشارت إلى أن الأمراض التي كانت تعاني منها الأغنام والماعز ورم papilloma- والتهاب ضرع- واحتباس مشيمة وجرب أغنام وفتاق سري وتجويع ديدان بينما كانت تعلانى الطيور من نقص شديد في عناصر غذائية ونقص شديد في العناصر.