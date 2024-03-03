عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

جامعة مطروح تنظم قافلة بيطرية برأس الحكمة

قافلة بيطرية براس
قافلة بيطرية براس الحكمة


نظمت كلية الطب البيطري جامعة مطروح بالتنسيق مع مديرية الطب البيطري بمطروح قافلة طبية بيطرية تحت المبادرة الرئاسية حياة كريمة إلى الوحدة الطبية البيطرية بمدينة رأس الحكمة.

صحة مطروح تنهى استعداداتها لتدشين المبادرة الرئاسة "الألف يوم الذهبية"

تعليم مطروح: طالبة الروضة الخاصة تحقق المركز الأول جمهوريا بمسابقة حفظ القرآن


وأكدت إيمان خليفة القائم بأعمال عميد الكلية أن القافلة برعاية الدكتور مصطفى النجار رئيس جامعة مطروح وقام بها مجموعة متميزة من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم.
 

وأوضحت أنه بلغ إجمالي عدد الحالات من الأغنام والماعز والطيور التي تم تقديم العلاج لها ٢٠٨ حالات.


وأشارت إلى أن الأمراض التي كانت تعاني منها الأغنام والماعز ورم papilloma- والتهاب ضرع- واحتباس مشيمة وجرب أغنام وفتاق سري وتجويع ديدان بينما كانت تعلانى الطيور من نقص شديد في عناصر غذائية ونقص شديد في العناصر.

مطروح محافظة مطروح اخبار محافظة مطروح اخبار المحافظات جامعة مطروح

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

1000 جنيه|تراجع حاد بأسعار الذهب خلال الساعات الأخيرة.. وعيار 21 الآن مفاجأة

انهيار سعر الدولار في السوق السوداء.. وهذا ثمنه رسميًا الآن

تراجعت 20% .. هبوط في أسعار اللحوم بالأسواق

2040 جنيها.. هبوط مفاجيء في أسعار الذهب اليوم بمصر

عكس التوقعات.. تحرك مفاجئ في أسعار الدواجن اليوم

بشرة خير| انخفاض سعر الحديد اليوم.. والسبب رأس الحكمة

60 دقيقة للأمام.. حقيقة تغيير التوقيت قبل رمضان وموعد أذان المغرب والفجر

بعد أزمة دفنه.. تغيير مكان جنازة الموسيقار حلمي بكر

ترشيحاتنا

هدنة غزة.. إسرائيل ترفض إرسال وفد إلى محادثات القاهرة.. اعرف السبب

قرار عاجل ضد المتهمين بالاستعراض بسيارتين داخل محطة وقود فى الجيزة

تطورات فى قضية نيرة صلاح طالبة العريش.. السجن 5 سنوات عقوبة الإبتزاز الإلكترونى

الصحة الفلسطينية: استشهاد 15 طفلاً نتيجة سوء التغذية والجفاف بمستشفى كمال عدوان

الأكبر في الشرق الأوسط.. إطلاق مشروع "تنزا" الترفيهي بالقاهرة بالتعاون مع السعودية

إحنا اسفين والله.. بكاء هستيري للمتهمات بقت.ل المسئول العسكري اليمني.. فيديو


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مش هيكلفك 20 جنيه.. طريقة عمل السوبيا في المنزل بمكون سر المحلات

تعذيب ورفض الذهاب للمستشفى| نجل حلمي بكر يتهم أرملة الفنان.. وهذه تفاصيل جديدة

شمس الكويتية بشعر غجري تثير الجدل بإطلالة جريئة

قمر زي أمها.. ظهور ابنة أحمد السقا يشعل السوشيال ميديا|شاهد

فيديو

قبل تشييع جثمانه.. أرملة حلمي بكر تكشف لحظاته الأخيرة وترد على أقاربه.. فيديو

فستان خطيبة مسلم يضعه في مأزق

المصرية ميساء خليفة.. الشعب المغربي يطالب بمنحها الجنسية.. ما السبب؟|فيديوجراف

دراما رمضان 2024| طرح البرومو الرسمي لمسلسل الحشاشين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: المرأة المصرية .. سنوات من التمكين

هند عصام

هند عصام تكتب: لم أتعاف بعد

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: هجوم دوّار النابلسي.. غزّة تخرج من التاريخ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: التغيير من أكثر الأشياء ثباتا

مني أحمد

منى أحمد تكتب: إمام الملحنين فيردي مصر

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: سيدة من خلال كتاب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أمنية عبد الرحمن التي لم يعلنها أمام الرئيس

مي حمدي

مي حمدي تكتب: كل الخير

اﻟﻤﺰﻳﺪ