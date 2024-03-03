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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مقررة أممية:الاحتلال ينفذ عمليات إعدام وحملات اعتقال تعسفية بحق المرأة الفلسطينية.. فيديو

ريم السالم المقررة
ريم السالم المقررة الأممية المعنية بالعنف ضد المرأة

قالت ريم السالم، المقررة الأممية المعنية بالعنف ضد المرأة، إن الاحتلال الإسرائيلي ينفذ عمليات إعدام وحملات اعتقال تعسفية بحق المرأة الفلسطينية.

 الاحتلال الإسرائيلي ينفذ هجومًا ممنهجاً

 

وأضافت "السالم"، في تصريحات لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن المرأة الفلسطينية تتعرض للاضطهاد من قبل الاحتلال الإسرائيلي.

وأشارت إلى أن الاحتلال الإسرائيلي ينفذ هجومًا ممنهجًا على كل الخدمات الصحية بغزة، مضيفةً أن الظروف غير مناسبة لأداء المنظمات الأممية مهامها في القطاع.

وأكدت أن إسرائيل ملزمة بضمان تلبية الاحتياجات الإنسانية للفلسطينيين بقطاع غزة، وعليها ألا تستخدم التجويع سلاحًا في الحرب، مشيرة إلى أن الاعتداء على كرامة المرأة الفلسطينية وحقوقها اتخذ أبعادًا جديدة مرعبة منذ هجوم 7 أكتوبر الماضي، إذ سقط الآلاف منهن ضحايا لجرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية، والإبادة الجماعية التي ترتكب في قطاع غزة.

الاحتلال الاسرائيلي الاحتلال المرأة الفلسطينية غزة قطاع غزة

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