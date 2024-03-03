حال إقامتها.. قناة مجانية مفتوحة تنقل مباراة الزمالك وسوار الغيني في الكونفدرالية

يستعد نادي الزمالك، لمواجهة فريق سوار الغيني في تمام الساعة التاسعة مساءً اليوم، في إطار الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات في بطولة الكونفدرالية الإفريقية، على استاد القاهرة الدولي.

تُواجه مباراة الزمالك وسوار الغيني تهديدًا بالإلغاء حاليًا، نظرًا لعدم وصول بعثة الفريق الغيني إلى مصر حتى الآن، بسبب عدم حصولهم على تصاريح السفر، الأمر الذي دفع الفريق الغيني لطلب تأجيل المباراة من الاتحاد الإفريقي "كاف".

ورفض الزمالك أي محاولات لتأجيل المباراة، نظرًا لتحديد موعد السفر إلى السعودية لمواجهة الأهلي في نهائي كأس مصر يوم الجمعة المقبل.

ومن المُقرر أن تُنقل مباراة الزمالك وسوار الغيني على قناة "تايم سبورتس" الأرضية مجانًا، بالإضافة إلى شبكة قنوات "بي إن سبورتس" القطرية المشفرة.

و تم اختيار 21 لاعبًا لقائمة الزمالك لهذه المباراة، وتشمل القائمة العديد من اللاعبين المميزين مثل محمد عواد وشيكابالا وغيرهم، الذين سيمثلون النادي في هذه المواجهة الهامة.