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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ختام منافسات بطولة الجمهورية للريشة الطائرة تحت 11 و13 سنة ببني سويف

صدى البلد

اختتمت " أمس" منافسات بطولة الجمهورية للريشة "تحت 11 و13 سنة " للريشة الطائرة والتي نظمها الاتحاد المصري للريشة الطائرة بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة " تحت رعاية الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف بنى سويف.

 وأقيمت البطولة على مدار يومي الجمعة والسبت الماضيين ، واستضافتها الصالة المغطاة بنادي سيتي كلوب بالاستاد الرياضي بمدينة  بني سويف، ضمن فعاليات العيد القومي للمحافظة مارس 2024.

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وشارك في منافسات  فرق ( الزهور - طلائع الجيش - هليوبلس -  هليوليدو - الشمس - كينج شوت - عالم الرياضة -  مشروع صناعة البطل - نادى بنى سويف - معلمين بني سويف - معلمين ببا _قارون _يخت الجيزة) ، حيث أسفرت نتائج  مرحلة "تحت 11 سنة بنين " عن فوز فريق الزهور بالمركز الأول ، والشمس في المركز الثاني ، والثالث هيلوبوليس ، بالمركز الرابع أكاديمية عالم الرياضة،  ونفس المرحلة "بنات"  المركز الأول لأكاديمية علوم الرياضة ، وطلائع الجيش في المركز الثاني ، والزهور بالمركز الثالث، والشمس بالمركز الرابع.

وأسفرت نتائج مرحلة "تحت 13 سنة" بنين( الزهور في المركز الأول ، الشمس في المركز الثاني ، بني سويف في المركز الثالث ، ويخت البحيرة في المركز الرابع ) ، و"بنات " نفس المرحلة : المركز الاول للشمس ، وطلائع الجيش في  المركز الثانى ، وفي المركز  الثالث أكاديمية عالم الرياضة  والرابع :هليوبلس.

وفى الختام تم توزيع الميداليات على الفرق الفائزة بحضور الدكتورعلى حسب الله  رئيس الاتحاد المصرى للريشة الطائرة ،الأستاذ  هشام الجبالي مدير عام الشباب والرياضة ، الدكتور أبو الخير عبد التواب وكيل المديرية للرياضة ، الأستاذ  محمد كمال نائب رئيس الاتحاد المصرى وعضو الاتحاد العربى لذوى الاعاقة ، الكابتن شهاب يحيى عضو مجلس إدارة الاتحاد ونائب رئيس اتحاد البحر المتوسط ، الأستاذة انتصار محمد رئيس منطقة بنى سويف للريشة وأعضاء مجلس إدارة المنطقة، الأستاذ هشام عباس المدير التنفيذى للمنطقة ولفيف من  الحاضرين من أولياء أمور اللاعبين واللاعبات المشاركين بالبطولة.

 

هشام عباس بحر المتوسط غنيم محافظ بنى سويف عيد القومي لبحر المتوسط لاتحاد المصري للريشة الطائرة مديرية الشباب مديرية الشباب والرياضة محمد هاني غنيم محافظ بني سويف محمد هاني محافظة محافظ بني سوي محافظ بني سويف منافسات بطولة الجمهورية نادي سيتي كلوب وطلائع الجيش مركز الرابع

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